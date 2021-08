'Ovo je tužno i ponižavajuće. Bljesak nema veze s Bosnom'

Udruga koja okuplja članove obitelji žrtava genocida u Srebrenici kritizirala je Tužiteljstvo BiH zbog “pokretanja postupka protiv nekih časnika Hrvatske vojske (HV) dok je istodobno veliki broj odgovornih za ratne zločine i dalje nekažnjen iako žive u BiH i dostupni su pravosudnim tijelima te zemlje”. Udruga je pozvala Tužiteljstvo BiH da usmjeri energiju na predmete koji su prioritet kod procesuiranja ratnih zločina. – Žalosno je da se Tužiteljstvo BiH bavi ratnim zločinima koji su navodno počinjeni za vrijeme akcije “Bljesak” dok istodobno u Bosni i Hercegovini na stotine ratnih zločinaca nije procesuirano – kazala je za Večernji list predsjednica Udruženja “Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa” Munira Subašić ističući da je “tužno i ponižavajuće doživjeti nešto takvo”.

– Nisam mogla vjerovati da su tužiteljstvo i tužiteljica koji ni jedan posto svoga posla u BiH nisu obavili, učinili tako nešto da pošalju zamolnicu prema Hrvatskoj za preuzimanje kaznenog progona protiv četrnaest generala Hrvatske vojske. Nigdje u svijetu niti jedan narod ne veliča svoje zločince kao što to rade Srbi! Ja kad u Srebrenici stanem u red da kupim kruh, uvijek vidim da u njemu stoje jedan ili dva ratna zločinca. Kad prolazim autom kroz grad, na parkingu, ako idem kod doktora, šećem... Svuda oko nas ima zločinaca – kazala je Munira napominjući dao već deset godina majke Srebrenice govore da su sud i tužilaštvo BiH ispolitizirani i rade isključivo za političare.

Jedna presuda za genocid

– Oni nisu pravnici nego sluge političarima, a to su dokazali i pokušajem procesuiranja hrvatskih generala koji nemaju veze s BiH i koji su ratovali na teritoriju svoje države. To nas ne zanima niti bi nas trebalo. Svakog zločinca treba procesuirati, ali nije na nama da guramo nos u drugu državu, Hrvatsku, kao što nije niti na Hrvatskoj da gura nos u BiH. Svoje probleme moramo rješavati u svom dvorištu, kući, susjedstvu, općini – kaže Munira. Postoje indicije da iza cijele priče stoje možda Srbi i Milorad Dodik, no kako je to uopće moglo proći bez blagoslova Bošnjaka koji su najviše stradali u ratu u BiH? Zašto se nisu suprotstavili? – Ne znam ni tko je ni zašto je glasao za nešto takvo. Znam samo da kad se krave nižu u staji, nižu se redom, od najjače prema najslabijoj. Tako je ovdje. Tužiteljica Gordana Tadić morala je to potpisati. Da njoj to nije bilo s neke političke strane naređeno, ona to ne bi učinila nikada. Haaški tribunal poslao je dugu listu od 850 predmeta. A jedan predmet nije jedan čovjek. S oznakama A, B i C poslano ih je bar stotinu da ih sud i tužiteljstvo BiH odrade. Od predmeta s oznakom A Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), a koji su po usvojenoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina prioritetni, gdje je veliki broj srpskih generala, nitko nije procesuiran! Tužiteljstvo BiH za genocid je procesuiralo jedino Milorada Trbića, a njega je tužio stranac koji je u početku radio u tužiteljstvu. Osuđen je na trideset godina zatvora. To je jedina presuda za genocid u BiH, ali donesena je samo zato što je tužitelj bio stranac. Poslije više nikome nije presuđeno za genocid.

Pošteno radi njih 12 posto

– Sve je to posljedica toga što stranke postavljaju tužitelje i suce, postavljaju podobne. Od svih tužitelja i sudaca u BiH njima 12 posto mogu reći “hvala što radite svoj posao pošteno i korektno”, a sve ostalo su političari i analitičari, tuđi poltroni... Zašto tužiteljstvo i sud ne rade svoj posao? Zašto se bave politikom? Zašto vrijeđaju žrtve? Zašto ponižavaju majke? Iznenađena sam, ali i šokirana. Ne poznajem ni te generale, ali ti generali, ako jesu, nisu činili zločine u Bosni. I ako jesu, ne znam o tome ništa. Bavite se našim generalima i zločinima u BiH. Zločinaca je puna Bosna! – kazala je Munira Subašić. Namjeravaju li Majke Srebrenice išta poduzeti bude li tužiteljstvo BiH ustrojeno u nakani progona hrvatskih generala za operaciju Bljesak i kaznene prijave koja je navodno podnesena zbog topničkih napada s teritorija Hrvatske na područje Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice? – Nećemo poduzeti ništa jer na ovom su slučaju tužiteljstvo i sud BiH pali na najniže grane. Nadam se da će Hrvatska štititi svoje generale i ako su krivi za bilo što da će ih Hrvatska kao država procesuirati, a BiH s njima nema ništa niti imaju tu što tražiti – zaključila je Munira Subašić, predsjednica Udruženja “Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa”.

