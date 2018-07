Premijer će u Rusiju tek ako Hrvatska prođe u polufinale

Stadion u Sočiju, ipak se potvrdilo, zaista je ispao premalen za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića, pa će u Rusiju na četvrtfinalnu utakmicu Hrvatske i Rusije na Svjetskom nogometnom prvenstvu putovati samo predsjednica države.

Premijer neće komplicirati

Naravno, ovo je “narodski” zaključak koji pomalo cinično oslikava situaciju u kojoj su se opet, vjerojatno neplanirano, našli premijer i predsjednica. Do prije neki dan njihovi su odnosi bili narušeni, a sada izgledaju puno harmoničniji. Iako je najavio da će ići na utakmicu ako uđemo u četvrtfinale, premijer Plenković od toga je odustao jer, kako doznajemo u Banskim dvorima, nema potrebe da na nogometni okršaj naše reprezentacije ide dvoje ključnih ljudi u državi. Osim toga, premijer je u petak i subotu službeno u Sofiji, pa ne želi, čuje se u Banskim dvorima, komplicirati s prijevozom do Sočija s obzirom na to da predsjednica RH na utakmicu ide državnim avionom.

– Prevladao je diplomatski poriv premijera da ne komplicira, u Rusiju će ako hrvatska reprezentacija prođe dalje u polufinale, odnosno finale – rekao nam je izvor iz Vlade. U Banskim dvorima napominju kako je otvorena mogućnost da s predsjednicom u avionu na utakmicu pođu neki ministri s obzirom na to da ima mjesta, a i da ima zainteresiranih ministara. Još je nepoznato koji će to biti članovi Vlade. U Vladi tvrde kako su premijer i predsjednica ovakav rasplet situacije – da ona ide na utakmicu, a on ne – dogovorili već nekoliko dana prije.

Međutim, premijerovi motivi zašto na kraju ipak ne ide u Rusiju vrlo su vjerojatno vezani za činjenicu da će predsjednica sjediti u svečanoj loži s ruskim premijerom Medvedovom, a da Plenkoviću to ne bi bilo ugodno s obzirom na njegovu proeuropsku politiku koja je službeno sugerirala državnicima zemalja članica EU da ne “probijaju” bojkot i sankcije EU prema Rusiji. Kako je riječ o nogometu, politički bojkoti rijetko su uspijevali, pa ovom sportu nije mogao odoljeti ni španjolski kralj Filip VI., koji je nazočio utakmici Španjolske i Rusije.

[video: 25649 / ]

Kralju nije smetao bojkot EU

Odluka predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da pođe i na utakmicu četvrtfinala nije iznenađenje. Ona još od vremena prije početka prvenstva ima tzv. otvoreni poziv Ruske Federacije, tako da samo o njoj ovisi hoće li i koliko puta pratiti utakmice naše reprezentacije. No, ovaj put ona neće u Soči ići kao “obična” navijačica koja utakmicu prati s tribina, nego kao gošća i predsjednica Hrvatske te će utakmicu pratiti zajedno s premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevom. On je, nakon predsjednika Vladimira Putina druga najviše politički rangirana osoba u Rusiji i očito mu je “dužnost” predstavljati državni vrh na ponekim utakmicama ruske reprezentacije. Putin je, primjerice, bio na otvaranju i prvoj utakmici ruske reprezentacije, a Medvedev je u svečanoj loži stadiona ugostio španjolskog kralja Filipa VI., koji je došao pratiti utakmicu između Španjolske i Rusije.

Hrvatska predsjednica i premijer Medvedev sjedit će tako zajedno u svečanoj loži, a tu će prigodu iskoristiti i kao potpuno neformalni bilateralni susret, koji će se događati “na marginama nogometne utakmice”. Hoće li to biti prigoda i za razmjenu nekih aktualnosti od interesa i Hrvatske i Rusije, ne može se još precizirati, ali će i u poluvremenu biti mogućnosti za nenogometne razgovore. Predsjednica će, prema planu, ovaj put posjetiti nogometnog izbornika Zlatka Dalića i hrvatske nogometne reprezentativce, i to prije utakmice, kako bi ih podržala i zaželjela im sreću. Dok se još mislilo da će na utakmicu u Soči doći i premijer Andrej Plenković, plan je bio da stignu zajedničkim letom i Vladinim, odnosno državnim zrakoplovom.

[video: 25560 / ]

Kako će predsjednica u Soči letjeti sama sa svojom užom ekipom, slobodno je još šest mjesta, koja stoje na raspolaganju Plenkovićevim ministrima ili drugim dužnosnicima. Odluku o tome tko će od njih ići zajedno s predsjednicom u Soči treba donijeti u Vladi. S obzirom na to da su premijer i predsjednica u hrvatskoj javnosti ostavili dojam da su “popeglali” svoje odnose te obećali da će ubuduće više i češće surađivati, bilo bi šteta kad bi se pokazalo da je odustajanje premijera od puta u Soči posljedica ega. Bolje da je posljedica opreza, da ga u EU ne vide kako dijeli ložu s ruskim premijerom.