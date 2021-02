Crveni križ nakon skandala s naplatom pomoći traži ostavku ravnatelja Rukavine, on je odbija dati

Hrvatski Crveni križ zatražio je neopozivu ostavku ravnatelja Općinskog društva Crvenog križa Topusko Željka Rukavine, no on ju je odbio dati. Obzirom na zasebno pravno ustrojstvo svakog pojedinog društva Crvenog križa, Nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa nema ovlasti disciplinski direktno postupati prema ravnatelju. Međutim, u okviru mogućnosti svoga djelovanja, HCK je uputio je predsjedniku ODCK Topusko zahtjev za hitnim sazivanjem sjednice Općinskog društva Crvenog križa Topusko i opozivom ravnatelja od strane Odbora.

Razlog je tome video snimka koja se pojavila u javnosti i iz koje je vidljivo da djelatnici Crvenog križa u Topuskog od ljudi koji su došli po humanitarnu pomoć naplaćuju 12 kuna „članarine“. Snimku je napravio jedan građanin koji je došao po humanitarnu pomoć. Ravnatelj Crvenog križa Topusko Željko Rukavina medijima je rekao kako je riječ o napalti simbolične članarine.

"Možda nije bilo vrijeme za to, ali eto, nismo o tome razmišljali. Krenuli smo kao i svake godine u prikupljanje. Tih 12 kuna je naša godišnja članarina koju je Hrvatski crveni križ propisao. To je par stotina kuna koje prikupimo, od kojih dio ostaje nama, a dio uplaćujemo središnjici. Nije bilo vrijeme za to što smo napravili, ali na žalost je tako", rekao je jučer Rukavina.

No, štos je u tome što se ta članom Crvenog križa postaje na dobrovoljnoj bazi, a članarina se naplaćuje samo članovima Crvenog križa i to ne svima, te članarina nema nikakve veze s dodjelom i primanjem humanitarne pomoći. I iz središnjice HCK ističu kako pismeno obrazloženje Željka Rukavine, kojeg su tražili, nije opravdalo navedena postupanja stoga su predsjednik dr. Josip Jelić i izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt tražili trenutnu ostavku ravnatelja, koju je on odbio dati.

"Snažno naglašavamo da Hrvatski Crveni križ bez ikakve naknade pruža pomoć svima kojima je potrebna, a za što apsolutno nije preduvjet članstvo u Crvenom križu. Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno. Dobrovoljni davatelji krvi, brojčano najveći članovi, nemaju obavezu plaćati članarinu. Korisnici humanitarne pomoći nemaju obavezu biti članovi Hrvatskog Crvenog križa i nemaju nikakvu obvezu plaćanja članarine ili humanitarne pomoći", ističu iz Hrvatskog crvenog križa.

Rukavina je jučer rekao kako je spreman osobno snositi odgovornost, no do danas se očito predomislio.

Prije godinu dana zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj