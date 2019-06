Predsjednica nakon posjeta Vukovaru odmorila u McDonaldsu

Nakon posjeta Vukovaru u kojem je govorila na svečanoj promociji časnika i dočasnika predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlučila je uzeti predah i pojesti u poznatom restoranu brze hrane, prenosi 24sata.

Novinari su je u Vukovaru pitali o novim događanjima na političkoj sceni.

Na pitanje o tome je li predsjednička kandidatura Miroslava Škore udar na nju ili moguća osveta njezina bivšeg savjetnika Mate Radeljića, predsjednica ipak nije željela odgovoriti.

Kazala je i kako posla u Hrvatskoj, za one koji žele i hoće raditi, uvijek ima, kao i da je zbog školovanja i posla do sada mnogo vremena provodila izvan Hrvatske te da se upravo i stoga u budućnosti dalje vidi u Hrvatskoj, Ako ne bude osvojila drugi predsjednički mandat, iz bilo kojeg razloga, Grabar Kitarović nije precizirala što će raditi rekavši kako je to hipotetsko pitanje i da je na njega teško odgovoriti. – Voljela bih da se usredotočimo na to kako ljudi žive, kako da otvorimo radna mjesta, kako da vratimo mlade koji su otišli i slično – rekla je Grabar-Kitarović.