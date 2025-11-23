FOTO Zagrepčani pohrlili na Sljeme: Već dva dana stvaraju se nepregledni redovi ispred žičare

Snijeg je Zagrepčane ovaj vikend namamio na Sljeme. Pred sljemenskom žičarom stvarale su se gužve, a sljemenska cesta u potpunosti je očišćena.
Foto: Zvonimir Barisin
"Plan je provest se na sanjkanju nešto popit, pojest i kući na spavanje", "Imamo board i evo idem se malo spuštat da iskoristim malo dan", "Jučer i danas smo na Sljemenu s grupom planinara sam, odlično je", "Sanjkanje, možda nešto pojesti i doma. Ogromna gužva je dolje, svi su nahrlili", samo su neke od reakcija Zagrepčana, prenosi HRT.
Foto: Zvonimir Barisin
Žičara Sljeme povezuje Gračansko dolje u Zagrebu s vrhom Medvednice (Sljeme).
Foto: Čitateljica
Vožnja traje oko 20 minuta, a trasa je duga oko 5 km.
Foto: Čitateljica
Žičara nije besplatna za sve - građani s prebivalištem u Zagrebu imaju pravo na besplatnu vožnju, dok ostali plaćaju kartu (šest eura jednosmjerno ili 10 eura povratno). Djeca, učenici, studenti i umirovljenici imaju snižene cijene (oko 2-4 €).
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Čitateljica
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
