Stiže li nam uskoro pravo proljeće: Meteorolozi objavili što nas čeka u idućim danima

Još danas nas očekuje pretežito oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i vjetar, no od sutra kreće razvedravanje koje će donijeti sunčano, toplije i stabilnije vrijeme, no i dalje će biti mogući lokalni pljuskovi. Početkom sljedećeg tjedna pak slijedi novo pogoršanje vremena uz učestaliju kišu. Ovo pravo proljeće pred nama za HRT prognozira mr. sc. Dragoslav Dragojlović, a u nastavku slijedi detaljna prognoza za narednih tjedan dana.

U srijedu će na istoku zemlje biti promjenjivo oblačno, poslijepodne uz češća sunčana razdoblja, ponegdje uz malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz jutarnju temperaturu do 9, te najvišu dnevnu između 16 i 18 stupnjeva Celzijevih. Slično vrijeme čeka i središnju Hrvatsku uz izraženiju naoblaku i veću šansu za poslijepodnevne pljuskove.

Na sjevernom Jadranu bit će uglavnom suho i djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom, u gorju povremeno s kišom, a uz obalu će ujutro puhati umjerena do jaka bura koja će kroz dan okrenuti na zapadnjak, a potom i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 8, na obali između 10 i 14 stupnjeva Celzijevih, a najveća dnevna na kopnu do 13, a na moru između 17 i 19 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti nestabilnije uz povremenu kišu ali i pljuskove s grmljavinom, naročito poslijepodne i navečer. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni a more malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura bit će između 9 i 14 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna do 19. Na krajnjem jugu zemlje temperature će biti podjednake, no šanse za kišu su manje. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.

"U srijedu promjenjivo oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom na Jadranu i u obliku pljuskova. Na sjevernom Jadranu će još ponegdje biti jake bure, osobito podno Velebita. Od četvrtka do kraja tjedna barem djelomice sunčano i postupno sve toplije, ali ne i posve stabilno, pa su posebice na kopnu lokalno mogući pljuskovi, i to uglavnom u gorskim krajevima. Na Jadranu će u četvrtak puhati umjereno do jako jugo. Početkom idućeg tjedna ponovo nestabilnije, mjestimice s kišom.", sažeta je tjedna vremenska prognoza za HRT mr. sc. Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a.

VIDEO Jedva preživjeli erupciju vulkana: 'Rekli su nam da ćemo brzo umrijeti. Tad sam se počeo brinuti'