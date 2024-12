Poznati splitski anesteziolog dao moguće objašnjenje za smrt troje ljudi: 'Ovo podsjeća na jedan prijašnji slučaj'

Nakon tragedija koja je odjeknula diljem Hrvatske u kojoj su pronađene tri mrtve osobe u kući na benkovačkom području, krenule su istrage i nagađanja. Kako se neslužbeno doznaje, najstarija stradala osoba imala je 52 godine, njen sin 34, a njegova djevojka 26 godina. Na njihovim tijelima nisu uočene ozljede koje bi ukazivale na nasilnu smrt, za sad se sa smrti jedino u vezu može dovesti agregat, koji je služio za napajanje strujom. Kao uzrok smrti mnogi vide baš taj agregat.

- Ako se radi o dizelskom agregatu mogao se osloboditi ugljični monoksid koji je u konačnici mogao ubiti te tri osobe. On je plin bez mirisa, okusa i boje i ne može ga se osjetiti. Ako osoba ili više njih borave u zatvorenom prostoru u kojemu ima ugljičnog monoksida čovjeku se jednostavno počne spavati, bude onemoćao, sklapaju mu se oči i u jednom trenutku zaspe. Ljudi vrlo često misle da im se spava od umora, jer su taj dan možda malo više radili, a ustvari im se oči sklapaju zbog utjecaja ugljičnog monoksida, koji istiskuje kisik i na taj način smanjuje količinu kisika u prostoriji. Ako je ovo razlog smrti troje ljudi u benkovačkom kraju, to me podsjeća na tragičan slučaj osmero mladih ljudi, koji su se ugušili uslijed ugljičnog monoksida u novogodišnjoj noći 2020./21. u mjestu Tribisovo, u blizini Posušja - rekao nam je prof. dr. sc. Nenad Karanović, bivši predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje (JIL) KBC-a Split, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Prostorije koje imaju takve agregate treba provjetriti, a agregat ugasiti. Ljude koji su boravili u takvim prostorijama trebalo i iznijeti na zrak kako bi mogli normalno disati.