Pozadina spektakularnih uhićenja krijumčara kokaina: Hrvati osumnjičeni i za likvidaciju desne ruke srpskog narko bossa

Više od 10 godina bio je u bijegu, živio je u Ekvadoru, a policije zemalja u regiji kao i američka DEA, označile su ga kao desnu ruku narko bossa Darka Šarića. Zvao se Milan Milovac Cigla, umro je lani od posljedica atentata u Ekvadoru, a njegova likvidacija sada je dovela do spektakularnih uhićenja u Hrvatskoj i Srbiji.

U Hrvatskoj su uhićene dvije odvojene kriminalne skupine koje se sumnjiče za krijumčarenje najmanje 609 kilograma kokaina, na čijoj je preprodaji zarađeno, kako se sumnja, 17 milijuna eura, dok je u Srbiji ponovo uhićen Šarić. Čovjek koji je svojevremeno bio sinonim za akciju Balkanski ratnik pokrenutu 2009. te koja je ostavila krvavi trag po zemljama bivše Jugoslavije i šire, odnijevši 30-ak života.

VIDEO: Uhićenje krijumčara kokaina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šariću, koji se s teretio da je od južnoameričkih kartela osobno naručio, kupio i platio 2,2 tone kokaina, zbog čega je bio osuđivan u Srbiji, ali su presude ukinute te je od prosinaca lani u kućnom pritvoru, srbijanska je policija jučer upala u vilu na Dedinju. Vila je pretražena, a prema pisanju srbijanskih medija, on je ponovo uhićen. S druge strane u Hrvatskoj je uhićena skupina predvođena Petrom Ćosićem Šarcem, koji se sumnjiči da je organizirao dostave tone kokaina u Europu, a dio te droge je u nekoliko navrata lani zaplijenjen u Luci Ploče. Ćosića se sumnjiči i da je naručio likvidaciju Milovca, a on i ekipa s kojom je sada uhićen pala je zahvaljujući tome jer su istražitelji, razbili njihovu kriptiranu komunikaciju preko platforme SkyECC.

O tome da je jedna od platformi koji su kriminalci diljem svijeta koristili za komunikaciju probijena, lani je izvijestio Europol, priopćivši da su se europske policije dokopale milijuna i milijuna poruka koje su međusobno razmjenjivali kriminalci. Među tim porukama bile su i one koje su, kako se sumnja, izmijenili Ćosić te Manuel Vulić i više nepoznatih osoba. Njih dvojica se sumnjiče da su od kraja 2019. pa do siječnja 2021. komunicirali s više osoba, na području Hrvatske, Srbije i Ekvadora. Nije im se sviđalo što se Milovac operativno umiješao u nabavku kokaina koji je iz Južne i Srednje Amerike brodskim kontejnerima, skriven u svemu i svačemu išao za Europu. Pa su ga odlučili likvidirati, zbog čega su preko SkyECC-a angažirali za sada nepoznate osobe da prate njegovo kretanje po Ekvadoru te da ga na koncu u likvidiraju.

Za to su, prema tvrdnjama istražitelja angažirane dvije osobe čiji su nadimci Cronos i Corleone. Oni su Milovca pratili dok se vozio, bio u teretani te se o tome izvještavali Vulića. Milovac je 13. studenog 2020. izrešetan u Ekvadoru, a na njega su pucale dvije nepoznate osobe s motocikla. Bio je teško ranjen, te je prevezen u bolnicu. Vulić se sumnjiči da je nakon toga naredio da ga se likvidira u bolnici, a Ćosić se sumnjiči da je ta dodatnu likvidaciju ponudio još 50.000 u nepoznatoj valuti. Osim toga, likvidatorima su bili spremni platiti i po 20.000 za likvidaciju policajaca koji su Milovca čuvali u bolnici. Sve je to iskomunicirano preko SkyECC-a, a za navedene likvidacije su angažirana dva Kolumbijca. No do novog pokušaja likvidacije nije došlo jer je jedan od ubojica prije toga uhićen. Milovac je u međuvremenu otpušten iz bolnice no u međuvremenu mu se stanje pogoršalo pa je preminuo 11. siječnja 2021..

Ćosić se sumnjiči i da je ustrojio zločinačko udruženje koje su činili Vulić, Ante Vrcan, Marko Carević, Dragan Krička, Oliver Čokara, Anđelko Oršulić... za krijumčarenje kokaina iz Južne i Srednje Amerike u Europu. Kokain se krijumčario u brodskim kontejnerima, dio te droge je stigao i do Luke Ploče. Za taj kontingent Čokara je već osuđen, a njegov posao je bio da nadzire kontejner koji dolazi u Luku Ploče. Oršulić je kao zaposlenik Luke Ploče bio zadužen da kontejner bude ostavljen negdje gdje neće biti pod videonadzorom. Sumnja se da je skupina tijekom studenog i prosinca 2020. dogovorila dostavu tone kokaina iz Kolumbije. Pola od toga bilo je ukrcano na brod koji je plovio za nizozemski Antwerpen.

Podsjetite se: Najveća zapljena heroina u Hrvatskoj: U Luci Ploče otkrili čak 220 kilograma heroina i 62 kg kokaina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No tamo nisu uspjeli prekrcati drogu iz kontejnera koji je krenuo za Njemačku, pa su stoga negdje u Njemačkoj prisilno zaustavili kamion u kojem je bila droga. Ljudima koji su sudjelovali u tom prepadu pripalo je 30 posto pošiljke, odnosno 150 kilograma, dok je preostalih 350 kilograma prodano po Ćosićevim uputama dvjema osobama koje su kilogram plaćale oko 29.000 eura. Ćosić i ostali su samo u tom jednom poslu tvrde istražitelji, zaradili 9,8 milijun eura koji su međusobno podijelili, no ne zna se kako. Zanimljivo je i da su jednu pošiljku od 500 kilograma kokaina kupili, no zbog pandemije COVID-a je nisu je uspjeli prekrcati na jedan kruzer i prevesti do Španjolske, pa je mjesecima stajala u skladištu jer je nisu mogli nikome prodati.

Kokain koji je pak došao i prošao kroz Luku Ploče, bez da ga je zaplijenila policija, prevozio se do Zagreba i tamo skladištio prije daljnje preprodaje. Osim s kokainom dio skupine se bavio i krijumčarenjem oružja, a dio i krijumčarenjem ljudi. Za nabavku oružja bio je zadužen Vulić kojeg se sumnjiči da je tijekom prosinca 2019., zajedno s Markom Stanojevićem financirao nabavku oružja u BiH od Draška Kvočke. Nabavili su 10 kalašnjikova, 19 granata te još nekoliko pištolja. Oružje je Nicola Rosart prokrijumčario u Francusku gdje ga je preprodao. Granate je prodavao po 500 eura po komadu, a kalašnjikove za 3000 eura po komadu.