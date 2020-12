Pozadina preslagivanja: Doznajemo koje istaknute članove SDP-a Grbin ostavlja po strani

Ima li novi lider SDP-a Peđa Grbin većinu u Glavnom odboru stranke, vidjet će se danas kada se održava sjednica Glavnog odbora, a na koju novi šef ide s nekoliko „škakljivih“ odluka. Riječ je o raspuštanju vodstava četiriju stranačkih organizacija, među kojima je i brodsko-posavska te zadarska, a vode ih najbliži ljudi bivšeg šefa stranke Davora Bernardića. Zbog toga mnogi današnju sjednicu Glavnog odbora vide i kao pravi test za Grbina, pogotovo kad se zna da u saborskom Klubu sve dosadašnje odluke nije uspio provesti u djelo.

Posebno će biti zanimljivo raspuštanje vrha zadarske organizacije SDP-a, na čijem je čelu saborska zastupnica Renata Sabljar Dračevac koju je njezina organizacija već istaknula i za kandidatkinju za županicu Zadarske županije na skorašnjim lokalnim izborima. Hoće li ona to i ostati, nije poznato. I tek treba vidjeti hoće li Grbin poštovati odluku raspuštenog vodstva ili će u tu utrku „gurnuti“ neko drugo ime.

Ima mira do lokalnih izbora

– Jako je loše to što se sada radi. Novo vodstvo pred lokalne izbore, umjesto da okuplja, ono raspušta. To je krivi potez. Ipak, unatoč svemu nisam siguran da će na sjednici Glavnog odbora biti nekih većih problema u vezi s tim. Ako novi šef to želi, vjerojatno će mu to i proći, ali to ne znači da će i nakon toga moći raditi što ga je volja – kaže izvor blizak bivšem šefu Davoru Bernardiću i dodaje kako Peđa Grbin ima mira do lokalnih izbora.

Poluče li njegovi potezi rezultate, super, ali bude li suprotno, itekako će se, dodaje, tražiti odgovornost.Za očekivati je da će bez problema Glavni odbor danas imenovati i nove tajnike koje je Grbin predložio. A sastav koji novi šef predlaže za Iblerov trg dosta je zanimljiv. Naši izvori iz stranke, dobro upućeni u situaciju na Iblerovu trgu, kažu da je nekoliko imena posebno „simptomatično“. Jako je zanimljivo da je za tajnika za Dalmaciju Grbin izabrao šefa šibenskog SDP-a Tončija Restovića, a pri tome je funkcije tajnika dao i šefu splitskog SDP-a i njegovu zamjeniku.

– To znači da je Grbin odlučio Ranka Ostojića staviti po strani i u Dalmaciji u prvi plan gurnuti neke druge ljude da mu organiziraju teren pred lokalne izbore, ali i želi dobiti na svoju stranu vodstvo splitske organizacije koje je prije izbora u stranci bilo neodlučno – kaže naš izvor iz stranke.

Zanimljivo je i ime tajnika za Zagreb i središnju Hrvatsku. Davor Terzić inače je šef mjesnog odbora Trešnjevka jug u kojoj je jako puno Bernardićevih ljudi pa je odabirom Terzića i u Zagrebu Grbin očito odlučio uzeti uzde u svoje ruke. Nije slučajno ni što je za političku tajnicu predložena Mirela Ahmetović koja je na izborima bila konkurencija Grbinu i koja je uvijek slovila kao osoba od povjerenja Zlatka Komadine.

Računa na Mirelu Ahmetović

– Osim što je tim izborom pokazao Mireli Ahmetović da na nju računa, na taj je način želi i odmaknuti od Zlatka Komadine. Za početak spriječiti je da se na lokalnim izborima kandidira za zamjenicu župana što je funkcija za koju će se opet boriti Zlatko Komadina – kaže naš izvor i dodaje kako je i imenovanje bivšeg saborskog zastupnika Saše Đujića za tajnika za zapadnu regiju također potez koji bi trebao dodatno oslabiti utjecaj Zlatka Komadine u toj županiji.