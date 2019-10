Nobilo: Držite me za riječ, Bandić, Pripuz i ostali na kraju će biti oslobođeni

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Tanje Pavelin potvrdio je točku optužnice iz afere Agram koja se odnosila na zbrinjavanje zagrebačkog otpada.

Riječ je o točci koju je sud u nekoliko navrata vraćao USKOK-u na doradu, a tužitelji su morali po nalogu suda razjasniti kolika je šteta pričinjena Čistoći te je li pričinjena uopće i to nakon što su vještaci utvrdili da nije. Osim toga moralo se razjasniti i što točno znači pojam neimovinske koristi. Tom točkom optužnice obuhvaćeni su Milan Bandić, Petar Pripuz, Slobodan Ljubičić, Željko Horvat, Ivan Tolić, Ivan Markus, Filip Čulo i Miljenko Benko.

Optuženi su da su muljali s hitnim zbrinjavanjem otpada s Jakuševca, koje je dodijeljeno Pripuzovoj tvrtki, iako, tvrdi USKOK, za to nije bilo potrebe, jer je postojala mogućnost zbrinjavanja tog smeća na drugi način.

Prema optužnici, Pripuzu se navodno pogodovalo, jer su Bandić i tadašnji predsjednik Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić donijeli odluku da mu se taj posao dodijeli. Prema USKOK-u, umjesto Pripuzovih tvrki to je mogao učiniti i Zagrebački holding i to tako da privremeno skladišti, razdvoji i sortira otpad. Za to je Zagrebački holding od Grada Zagreba trebao ishoditi dozvolu koju Ljubičić nije tražio jer je, vjeruje se, imao dogovor s Bandićem i Pripuzom.

Prema optužnici, terete se i da su iskoristili svoj položaj da od Željka Horvata, posebnog višeg savjetnika gradonačelnika i glavnog koordinatora za otpad Grada Zagreba, zatraže da poduzme sve kako bi upravo Pripuzova tvrtka Ce-Za-R dobila posao zbrinjavanja otpada po žurnom postupku bez provedbe javnog natječaja.

Prema tvrdnjama USKOK-a, proveden je žurni postupak kako bi se izbjegao proces javne nabave te kako bi se s Pripuzom ušlo u izravne pregovore, Uz to, prema optužnici, dokumentacija je prilagođena upravo mogućnostima Pripuzovih firmi. S tim tvrtkama je u prosincu 2013. sklopljen ugovor vrijedan oko 6,2 milijuna kuna. Za taj iznos trebalo je biti zbrinuto 10.840 tona otpada. Međutim, do svibnja 2014. zbrinuto je 7.130,19 tona za što je Čistoća Ce-Za-R-u i Održivom razvoju platila gotovo 4,9 milijuna kuna.

Prema USKOK-u to je bilo dva milijuna kuna previše, no vještaci su ustvrdili da je posao koji su Pripuzove tvrtke obavile za Čistoću obavljen po tržišno prihvatljivim cijenama te da Čistoća u njemu nije oštećena. Obrana je od početka trvdila da tu nema kaznenog djela, a to je ponovio i Pripuzov odvjetnik Anto Nobilo.

- Iz obrazloženja optužnog vijeća vidljivo je da je optužnica potvrđena iz jednog jedinog razloga, a to je da je optužba našla neko uporište u vještačenju koje obrana pobija i u toj situaciji optužno vijeće ne može ispitivati ispravnost rezultata vještačenja i zbog toga se mora ići u glavnu raspravu. Pravno gledajući ta je odluka ispravna. Ali na glavnoj raspravi kako sada stojimo, držite me za riječ, ovo će završiti oslobađajućom presudom jer ovdje nema kaznenog djela - kazao je Nobilo.

Marta Šamota Galjer, zamjenica ravnateljice USKOK-a, kazala je da je USKOK-u drago što je i ova točka optužnice za aferu Agram potvrđena.

- Od početka smatramo da postoji osnovana sumnja da su ovi optuženici počinili kazneno djelo kako im je optužnicom stavljeno na teret i u tom smislu smo očekivali ovakvu odluku suda - kazala je tužiteljica.

VIDEO: Milan Bandić započeo radove na sljemenskoj žičari