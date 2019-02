Potresne ispovijesti časnih koje su silovali svećenici: Mislila sam da je on dobar, a ja zla...

Dan nakon što je papa Franjo prvi put javno priznao da su svećenici seksualno zlostavljali časne sestre, obećavši da će se pozabaviti pitanjem koje se 'još uvijek događa', dvije bivše časne sestre govorile su o svojim iskustvima za BBC. Žene koje su gostovale u radijskoj emisiji BBC-ja pozdravile su papino priznanje.

Jedna od njih je Rocio Figueroa, teologinja i predavačica u Aucklandu na Novom Zelandu, Doživjela je zlostavljanje od strane svećenika u Limi u Peruu. Pridružila se jednoj zajednici kao tinejdžerica koja je živjela u 'vrlo siromašnom dijelu svijeta' jer je osjećala potrebu 'da nešto napravi'.

"Imala sam 15 godina i upravitelj me zamolio da započnem duhovni smjer s vikarom", ispričala je.

"Nakon nekoliko mjeseci, kada je stekao moje povjerenje, tražio je od mene i nekih mladića da donesemo sportsku opremu za učenje joge. Nakon nekoliko grupnih sastanaka počeli smo i s individualnim seansama. Rekao da će me naučiti vježbama koje će mi pomoći razviti samokontrolu moje seksualnosti", kazala je.

"Bila sam vrlo naivna, nisam imala nikakvog seksualnog iskustva. I tako me je počeo dodirivati. Mislila sam da je on dobar, a ja zla, no pogrešno. Osjećala sam da je to sve moja krivica", ispričala je za BBC.

"Nikad me nije silovao, ali je počinio seksualno zlostavljanje. Prvi put kad sam shvatila da sam žrtva seksualnog zlostavljanja imala sam 40 godina", ispričala je. Odlučila je progovoriti kad je čovjek koji je počinio zlostavljanje preminuo.

Doris Wagner-Reisinger bila je redovnica u Njemačkoj.

"Prije nego sam bila seksualno zlostavljana, bila sam duhovno zlostavljana, nije mi bilo dozvoljeno čitati knjige ili da govorim bilo s kim o osobnim stvarima. Izgubila sam samopouzdanje i postala vrlo slaba", ispričala je.

"Jedan član zajednice počeo mi je prilaziti kad god sam sama radila. Ušao bi u moju sobu i samo stajao pored mene i govorio. Zatim bi me zagrlio. Došao bi u moju sobu navečer i krenuo me svlačiti i silovati me.

"To je bio šok. Shvatila sam što se događa, ali nisam mogla vjerovati. Znala sam da nije u redu. Definitivno nisam htjela da se to dogodi. Nisam mogla shvatiti da se zlostavljanje događa u ovom svijetu, u ovom savršenom svijetu u kojem sam živjela. Trebale su mi godine da shvatim da je ono što se događa bilo silovanje", kazala je.

"Imala sam veliku krizu vjere, moj prvi poriv je bio da pomislim kako će, ako progovorim to biti šteta za Crkvu, pa Bog želi da šutim", dodala je.

"Na kraju sam upoznala još jednog svećenika u zajednici s kojim sam mogla razgovarati i zaljubili smo se. Znala sam da, ako Bog postoji, onda mi je poslao tu osobu koja me voli", zaključila je.

Doris Wagner-Reisinger napustila je svoju vjersku zajednicu u Njemačkoj 2011. godine.