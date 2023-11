Potres kod Petrinje: 'Dugo se nije ovako osjetio. Dobro je zatreslo'

Hrvatski seizmolozi izvijestili su da je danas u 12 sati i 38 minuta zabilježen umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice.

EMSC je prije toga javio da je magnituda bila 2,6 po Richteru, a epicentar je bio na dubini od 18 km, 15 kilometara od Petrinje. Jako se osjetio i u Sisku, ali i okolnim područjima.

"Kratko, zatreslo stakla na prozoru uz grmljavinu', javljaju korisnici iz Petrinje. 'Bome je dobro zatreslo', 'Sisak zdrmalo, stvari se zatresle', 'Dugo se nije ovako se osjetio!!!, javljaju korisnici.

#Earthquake (#potres) possibly felt 25 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/VAaPYAOq0c