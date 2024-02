Potres jačine 4.9 po Richteru u Jadranskom moru, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Kratko ljuljanje, vrlo neugodno'

Danas, 23. veljače 2024. godine u 10 sati i 23 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jak potres u Jadranskom moru, 80 km južno od otoka Mljeta. Magnituda potresa iznosila je 4.9 prema Richteru. Potres se osjetio na širem području od Dubrovnika do Zadra, navode hrvatski seizmolozi.

Potres se osjetio u Crnoj Gori i u Italiji. Brojni građani opisali su svoje iskustvo na aplikaciji. "Tresao se Dubrovnik. Kratko, ali snažno", "Osjetilo se lelujanje", "Kratko lelujanje, vrlo neugodno", neki su od komentara na EMSC aplikaciji.

