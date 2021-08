VIDEO Posljednji američki avion napustio Afganistan, Kabulom odjekuju pucnjevi

S odlaskom posljednjeg američkog aviona iz Kabula nakon dvadeset godina završena je okupacija Afganistana, objavilo je američko Ministarstvo obrane.

Posljednjih dana brojni američki zapovjednici navodili su da će SAD-e evakuirati sve do 31. kolovoza, no zahvaljujući naporima to je obavljeno dan ranije prije posljednjeg roka definiranog sporazumom s talibanima.

Vojska je, kako navode, spakirala sve što su namjeravali na transportnim avionima prije nego što su aerodrom u Kabulu napustili posljednji američki vojnici, piše New York Times.

Diljem Kabula odjekuju pucnjevi, jer talibani navodno slave kraj američke okupacije Afganistana, javlja BBC-ova novinarka Lyse Doucet

Pragmatično partnerstvo

Zapovjednik centralnog zapovjedništva, američki general Kenneth McKenzie objavio je da je posljednji avion iz Kabula napustio zračni prostor iznad Afganistana.

- Ovdje sam kako bi objavio završetak našeg povlačenja iz Afganistana i kraj vojne operacije evakucaije američkih državljana, državljana trećih zemalja i Afganistanaca. Posljednj C-17 uzletio je s međunarodnog aerodroma Hamid Karzai 30. kolovoza ovog popodneva u 15:29 - objavio je general.

Naveo je i to da je u Afganistanu ostalo oko 2000 pripadnika ISIS-K, te da će talibani 'požeti ono što su posijali'. Podsjećamo, u nedavnom napadu Islamske države poginulo je 170 ljudi, među kojima je i 13 pripadnika američke vojske.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and @CENTCOM commander, Marine Corps Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/1K6jZV6Sni — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

McKenzie je ustvrdio i to da su talibani pomogli američkoj vojsci u osiguravanju aerodroma te je to nazvao 'pragmatičnim partnerstvom'.

Nekoliko stotina ljudi, javljaju američki mediji, ostalo je u neposrednoj blizini aerodroma, no njima su pristup onemogućili talibanski vojnici.

U posljednjih 24 sata Afganistan je napustilo 1200 ljudi, objavila je Bijela kuća u ponedjeljak ujutro prema njihovom lokalnom vremenu.

Pretpostavke su da je u Afganistanu ostalo minimalno oko 100 000 ljudi koji bi mogli dobiti američku vizu, međutim odlaskom američkih snaga oni se nalaze na području koje je pod potpunom kontrolom talibana. Mnogi od njih su bili prevoditelji za američku vojsku i vjeruje se kako im prijeti direktna opasnost da budu ubijeni. SAD i saveznici su posljednjih dana navodili kako će nastaviti primati sve one koji žele pobjeći iz Afganistanu i da su dogovorili siguran prolaz s talibanima, no mnogi analitičari navode kako se ne može previše pouzdati u talibane.

Stariji dužnosnik talibana izjavio je kako su 'napravili povijest', navodi BBC.

Foto: REUTERS

UN usvojio rezoluciju o Afganistanu, ali bez zaštićene zone

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je u ponedjeljak rezoluciju kojom se utvrđuju "obveze" talibana u vezi sigurnog odlaska onih koji žele napustiti Afganistan, ali se ne zahtijeva uspostava zaštićene zone koju je ranije predlagala Francuska.

Trinaest od 15 članica je glasalo za tekst koji su sastavile Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija, a Kina i Rusija su bile suzdržane.

Vijeće u rezoluciji navodi kako "očekuje" da će se talibani pridržavati svojih "obveza", posebno u pogledu "sigurnog odlaska" Afganistanaca i stranih državljana iz Afganistana nakon povlačenja Sjedinjenih Država.

Prema rezoluciji, Vijeće sigurnosti "potvrđuje važnost poštivanja ljudskih prava, uključujući prava žena, djece i manjina" i potiče nalaženje uključivog političkog rješenja uz značajno sudjelovanje žena.

Vijeće također traži da se "afganistanski teritorij ne koristi za prijetnje ili napade na druge zemlje, niti kao sklonište terorista", stoji u rezoluciji.

VIDEO: Večernjakov novinar o kaosu u Afganistanu: Ovih dana ćemo opet vidjeti val izbjeglica, možda i kroz Hrvatsku