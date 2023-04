Portal objavio tri najplaćenija posla u Njemačkoj: Zarađuju preko 80.000 eura godišnje

Portal kununu objavio je rezultate analize visine plaća u Njemačkoj na temelju više od 500.000 podataka o plaćama. Podaci za analizu došli su iz 2021. i 2022. godine, te nude ažuran uvid u zaradu u Njemačkoj. U procjeni su korišteni samo podaci o primanjima zaposlenih na puno radno vrijeme.

Osim toga, kununu je neke profesije isključio iz analize. Među njima su poslovi s rukovodećom funkcijom, primjerice glavni liječnik, preopćenite nazive poslova, kao što je 'poslovni partner', te poslove za koje je podatke podnijelo manje od 200 osoba, piše Fenix magazin.

Najplaćenija zanimanja, koja najvjerojatnije neće biti na udaru digitalizacije i globalizacije, su medicinski savjetnik, odvjetnik i pilot. Među njima, s prosječnom godišnjom plaćom od 83.600 eura, medicinski savjetnik na visokom je prvom mjestu.

Medicinski savjetnik je znanstveni stručnjak za lijekove. Djeluje kao kontakt između liječnika i farmaceuta, a uspostavlja i vezu između farmaceutskih tvrtki i bolnica. Značajna je i minimalna plaća koju primaju, prema kununuu iznosi 62.000 eura godišnje, dok je maksimalna 137.000. Zanimljivo je spomenuti i da je među poslodavcima s najvećim plaćama AstraZeneca.

Sljedeći su na listi odvjetnici, s prosječnom plaćom od 83.200 eura godišnje, no raspon je u njihovom slučaju ekstremniji. Početne plaće za osobe s manje od tri godine iskustva kreću se od 37.800 do 59.500 eura, no maksimalna zarada im je 146.400 eura godišnje.

Sa samo 900 eura manjom prosječnom plaćom, na sljedeće mjesto zasjedaju piloti. I kod njih je raspon plaća velik, između 28.500 i 159.100 eura, no od tri najplaćenija zanimanja, piloti su najmanje zadovoljni iznosom koji im sjeda na račune. Njih 56 posto smatra da su adekvatno plaćeni, a tako se osjeća i 72 posto odvjetnika te 78 posto medicinskih savjetnika.

