Polugoli napadač izbo ljude na ulici, policija se autom zabila u njega i upucala ga

Već drugi veći napad u nepunih mjesec dana šokirao je Norvešku, a nakon što je 13. listopada u Kongsbergu jedan 37-godišnji duševni bolesnik nanio ubodne rane i usmrtio petero ljudi, danas je u Oslu došlo do krvavog napada nožem.

Naime, prema snimkama koje su objavili norveški mediji, napadač je bio gol do pasa te je nožem izbo nekoliko ljudi na ulicama norveškog glavnog grada. Policija je poručila kako je ''više od jedne'' žrtve, no nisu iznesene informacije o njihovu stanju.

Foto: NTB

Policija je upucala napadača kad je krenuo na jednog policajca. Na društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi kako se policijski auto zabio u njega da bi mu presjekao put. On je zatim krenuo prema policijskom autu i napao policajca koji je sjedio unutra.

Nakon što su ga upucali, odvezen je u bolnicu gdje je preminuo od posljedica ranjavanja.

Just In:📜 An Individual In ​​Tereses Gate At Bislett Wielding A Knife Was Neutralized By Police In Oslo. The Police Officers First Attempted To Hit The Individual With Their Vehicle Several Times, But Ended Up Shooting Him Reportedly #Oslo | #Norway pic.twitter.com/2FHPqEeLTT