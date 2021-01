Život iskušenja i iskupljenja: Poljuljanom Joeu vjeru u život vratila prva dama Jill Tracy

Joe Biden, novi američki predsjednik, osim bogate političke karijere ima privatni život koji bi se lako dalo ekranizirati.

Najstarije je dijete katoličke obitelji Catherine Eugenie Jean Finnegan, irskog porijekla, i Josepha Robinettea Bidena, koji je bio irskih, francuskih i engleskih korijena, ima sestru Valerie i braću Francisa i Jamesa. Već i naslov njegove najpoznatije biografije, Joe Biden: Life of Trial and Redemption ili Život iskušenja i iskupljenja, govori o tome da unatoč prvoj impresiji da kao političar i nije imao osobito težak život, umnogome je zapravo suprotno.

Američki se predsjednik ženio dva puta. Prvi put s Neillom Hunter koju je upoznao na Sveučilištu Syracuse. Trebalo je najprije uvjeriti njezine roditelje kako je u redu da se njihova kćer uda za jednog katolika no bio je to skladan brak s troje djece, Josephom R. ‘Beauom’ Bidenom III., Robertom Hunterom Bidenom i Naomi Christinom ‘Amy’ Biden. Ali, koji je završio tragedijom. Tek nakon što je 1972. Biden prvi put izabran u Senat Neilla i Naomi poginule su u prometnoj nesreći za Božićne kupovine u Hockessinu u Delawareu. Na križanju je njihov automobil udario tegljač s prikolicom. U automobilu su bili i Beau i Hunter no preživjeli su bez ozljeda koje bi im ostavile posljedice po daljnji život.

Video - Granić: Biden ima tri zadaće

Biden se tada želio ostaviti Senata, no Mike Mansfield, šef senatske većine od toga ga je odgovorio. Javno je Biden iznio sumnje da je vozač tegljača bio pijan, obitelj je to opovrgnula, a policija nije mogla potvrditi, pa se novi predsjednik morao i ispričati.

Biden voli putovati vlakom, tako je želio i doći na svoju inauguraciju. To je zato jer nakon što je prisegao za senatora, svakoga je dana iz svojega Delawarea gdje je brinuo za ozlijeđene sinove putovao u Washington vlakom, po sat i pol vremena u oba smjera.

No, volja ga je ipak napuštala, tragedija mu je poljuljala vjeru i u Boga i u život što će se popraviti tek kada upoznaje svoju drugu suprugu, Jill Tracy Jacobs. Bio je to sastanak naslijepo. Nakon dvije godine hodanja, oženili su se. Iz tog braka Biden ima kćer Ashley koja je danas socijalna radnica i društvena aktivistica.

Roberta Huntera Bidena optuživalo se za malverzacije u Ukrajini. Beau Biden bio je također uspješan pravnik koji je službovao i u vojsci te je bio i državnim tužiteljem države Delaware. Međutim, on je razlogom i druge velike Bidenove tragedije, preminuo je 2015. od tumora na mozgu. Barack Obama za njega je rekao da je u 46 godina napravio više nego što neki ne bi ni u 146, a na sprovodu mu je pjevao Chris Martin, pjevač omiljenog mu benda Coldplay.