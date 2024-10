Poljska zatvara ruski konzulat zbog navodne sabotaže, Moskva najavila odgovor

Poljska zatvara ruski konzulat u zapadnom gradu Poznanu zbog navodnih ruskih pokušaja sabotaže, rekao je ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski u utorak. Moskva je rekla da će odgovoriti na ovu odluku, izvijestila je ruska novinska agencija RIA. Poljska kaže da je postala meta ruske špijunaže, sabotaže i podmetanja požara, zbog toga što je postala središnja točka iz koje se u Ukrajinu uvozi oružje.

"Ako izbacimo veleposlanika, Rusi će to također napraviti. Ovo se još nije dogodilo, no ako se nastave sabotaže, ne može biti isključeno", rekao je Sikorski tijekom večeri u intervjuu s državnom televizijom TVP. Potez zatvaranja konzulata uslijedio je nakon sudskog slučaja koji se tiče 51-godišnjeg ukrajinskog državljanina koji je optužen za pokušaj paleža tvornice boja u zapadnom poljskom gradu Wroclawu. Tužitelji su postigli dogovor o tome da optuženik odsluži tri godine zatvora, ali je sud u Wroclawu to odbacio, ocijenivši kaznu preblagom, objavio je u srijedu Nacionalni ured tužitelja, potvrđujući informacije objavljene prošlog tjedna u dnevniku Gazeta Wyborcza.

Slučaj je vraćen tužiteljstvu i očekuje se nastavak suđenja. "Sud je utvrdio da postoje čvrsti dokazi o pokušaju sabotaže i da iza te sabotaže stoji strana obavještajna služba", rekao je Sikorski novinarima poslijepodne. "Kao ministar vanjskih poslova, imam informacije da je Ruska Federacija iza pokušaja sabotaže u Poljskoj i savezničkim zemljama. Stoga smo povukli smo našu privolu za rad ruskog konzulata u Poznanu."

RIA je prenijela riječi glasnogovornice ruskog ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove koja je potez nazvala "još jednim neprijateljskim korakom". Obećala je "bolan" odgovor. Zapadni dužnosnici vjeruju da su operativci koje plaća Rusija iza brojnih zločina u Europi, uključujući provale i palež u tvornicama i ključnoj infrastrukturi, fizičke napade, pa čak i plan atentata na direktora najveće njemačke tvornice oružja. Rusija iznova niječe bilo kakvu umiješanost. Ured nacionalnog tužitelja također je rekao da su optužbe za špijunažu podignute protiv gotovo 20 osoba.