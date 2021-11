Poljska: Migrantska kriza mogla bi trajati godinama

Poljski ministar obrane upozorio je jučer da bi kriza na bjeloruskoj granici mogla potrajati “mjesecima, ako ne i godinama”, a bjeloruska agencija Belta javila je da su bjeloruski istražitelji započeli izvide na granici zbog “zločina protiv čovječnosti” počinjenih s poljske strane prema migrantima na bjeloruskoj strani granice.

– Stanje na poljsko-bjeloruskoj granici neće se brzo riješiti. Moramo se pripremiti za mjesece, ako ne i godine, koje dolaze – izjavio je ministar obrane Republike Poljske Mariusz Blaszczak.

Svake noći ponavlja se isti scenarij, dodao je, kada skupine migranata pokušavaju probiti granične barijere i straže te ući iz Bjelorusije u Poljsku, što im poljske vlasti priječe. U noći s utorka na srijedu, prema ministru Blaszczaku, zabilježen je 161 pokušaj ilegalnog prelaska granice, od čega su dva bila nasilna. U nekima od tih nasilnih pokušaja, prema pisanju poljskih medija, migranti su bacali kamenje, ali i suzavac i šok-bombe koje su im osigurali bjeloruske snage sigurnosti koje su ih dopratile do granice.

Migranti su sve to koristili protiv poljskih policajaca i vojnika koji čuvaju granicu. Poljaci su, pak, uzvratili suzavcem i vodenim topovima. Upravo takve scene sada istražuju bjeloruski istražitelji tvrdeći da prikupljaju dokaze o potencijalnom zločinu protiv čovječnosti, za što optužuju Poljake, a što je inače zločin koji je u Bjelorusiji kažnjiv smrtnom kaznom. Nije jasno što bjeloruski režim želi točno postići tom istragom.

Migrante je, podsjetimo, u nehumanu situaciju doveo sam taj režim predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je u jednom trenutku ljudima s Bliskog istoka omogućio lako dobivanje turističkih viza i let do Minska, odakle su dalje usmjeravani, često uz pratnju bjeloruskih policajaca, do granice s Poljskom i Litvom, članicama Europske unije koja je prije svega toga uvela sankcije protiv Lukašenka zbog krađe predsjedničkih izbora i gušenja prosvjeda građana. Sudeći prema videosnimkama, bjeloruske snage sigurnosti koriste i laser i snažna stroboskopska svjetla protiv Poljaka s kojima se gledaju oči u oči preko bodljikave žice. No, jučer ujutro pojavili su se znakovi povlačenja migranata s granice u blizini prijelaza Kuznica.

Poljsko Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da je primijećen dolazak autobusa s bjeloruske strane, koji su počeli ukrcavati migrante i odvoziti ih u nepoznatom smjeru. U pratnji bjeloruskih policajaca, isto onako kako su i dovezeni na to mjesto na kojemu su masovno kampirali proteklih desetak dana.