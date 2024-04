Politico o Milanoviću: Njegov skepticizam prema EU i NATO-u neobičan je za zemlju s nepokolebljivom potporom Zapadu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je privukao međunarodnu pozornost zbog svoje kritike Europske unije i NATO-a, pojavio se kao važan faktor na parlamentarnim izborima u svojoj zemlji i sad je spreman igrati ključnu ulogu u oblikovanju sljedeće Vlade, piše Politico.

"Milanovićev nagli skok popularnosti, unatoč tome što je desetljećima dio hrvatske politike, potaknut je njegovim provokativnim izjavama, poput prokazivanja fašizma ukrajinskog ratnog pokliča 'Slava Ukrajini' i odbacivanja utjecaja EU-a na hrvatsku politiku", navode te objašnjavaju kako je njegova stranka postigla dobar rezultat jer su na drugom mjestu po broju mandata, ali nemaju potrebnu većinu.

Politico prenosi izjavu političkog analitičara Žarka Puhovskog koji kaže za Milanovića da je bio lijevo-liberalni političar, no da se približio balkanskoj verziji Trumpa i to do te mjere, kaže Puhovski, da je najavio da će "osporiti istinitost izbornih rezultata ako njegova stranka ne pobijedi".

Ugledni medij objašnjava kako je Milanovićev skepticizam prema EU, SAD-u i NATO-u neobičan za jadransku zemlju u kojoj je nepokolebljiva potpora zapadnim savezima norma. "Tijekom protekle dvije godine rata u Ukrajini, Zagreb je u Bruxellesu također viđen kao pouzdana podrška Kijevu, ali taj stav sada može ovisiti o tome koliki utjecaj Milanović i njegova stranka mogu imati", ističe Politico u svojem članku koji potpisuje novinarka Una Hajdari.

Retorika Zorana Milanovića dobro je rezonirala u hrvatskoj javnosti, unatoč tome to što je slabila podrška SDP-u koji godinama nije uspio animirati birače te je najvećim dijelom bio reduciran da igra sporednu ulogu HDZ-u.

Slučaj Slovačke

Kampanja za izbore odvijala se nakon intenzivnih verbalnih prepucavanja između Milanovića i premijera Andreja Plenkovića iz HDZ-a, koje je trajalo dvije godine. Kako su se približavale ankete, fokus se pomaknuo s političkih platformi i usmjerio na osobna neprijateljstva, objašnjavaju iz Politica, podsjećajući kako je Milanović u tom periodu vrijeđao svoje političke protivnike. Kao primjer navode da je Milanović u jednom navratu nazvao Plenkovića "plamenim jazavcem kojim se upravlja na daljinu iz Bruxellesa".

Lokalni mediji uspoređivali su nagli rast Milanovićeve popularnosti i moguć povratak na mjesto premijera sa Slovačkom, gdje je nedavno ponovo izabran Robert Fico koji je poznat po proruskim stavovima kao i svojem protivljenju jedinstvenoj politici Europske unije prema Ukrajini.

Napominju kako je hrvatski premijer Andrej Plenković dobivao pohvale jer je usmjerio HDZ od svojih dominantnih nacionalističkih, pa čak i krajnje desničarskih stavova, prema proeuropskom i centrističkom pristupu, barem kada je riječ o ključnim politikama.

“Obično bi se desne stranke u Hrvatskoj smatrale histeričnima oko izbora, a lijeve stranke racionalnima. Ovaj put su im uloge zamijenjene”, nastavio je Puhovski kojeg prenosi Politico. Podsjetili su da je Ustavni sud zabranio Milanoviću da bude službeni kandidat na izbornim listama SDP-a, ali da je unatoč tome bio neslužbeni kandidat svoje bivše stranke.