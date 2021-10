Politički pragmatizam u Zadru: 'Kako bi se spasila većina trgovalo se i kupovalo na sve strane'

Definitivno u sjeni događanja u Zagrebu i Splitu, trenutno se odvija najtipičniji hrvatski politički pragmatizam u Zadru. Pala je većina u zadarskoj županijskoj skupštini, a uskoro bi na zadarskoj sportskoj svetinji mogla i zapravo najvjerojatnije hoće past će i prva većina kontra HDZ-a u Zadru. Politički pragmatizam u gradu koji je oduvijek pomalo u sjeni, ogleda se posljednjih dana kroz prizmu odlaska još jednog sinonima pragmatizma u Hrvatskoj, iz još manjeg, ali isto tako poznatog Vira.

HDZ je naime izgubio većinu odlaskom Kapovićevaca, koalicije čiji je idejni autor Kristijan Kapović vječiti vladar Vira koji je pod svojom kapom držao i HDZ i SDP i HSP, a sada je s koalicijom HNS, HSLS, DSU.

- Stvara se neka nova većina. Svi dogovori s HDZ-om nisu ispoštovani i ne radi se ništa, a mi na Viru nismo navikli tako raditi - rekao je Kristijan Kapović i povukao svog predsjednika županijske skupštine Antonia Vučetića i ostavio HDZ bez većine u skupštini.

Idu novi izbori u Zadru? Nikad ni po koju cijenu! Pa čak i kad navodno najdesniji HDZ, onaj zadarski treba ruku onih protiv kojih je toliko nerijetko govorio uoči izbora, SDSS-a. Ali kad za novu većinu doda glas HSP-AS, odnosno vijećnik koji je netom u tu stranku ušao iz Domovinskog pokreta, e to je vijest. Tako su u zadarskoj županijskoj skupštini sada na vlasti HDZ plus koalicija SDSS-HSP AS. Tek toliko ako pofali ruka, novog HDZ-ovog predsjednika županijske skupštine podržao je i jedan član jake oporbene nezavisne Žuveline liste, čiju je pak podršku autor liste nazvao nesnalaženjem vijećnika!?

- HDZ godinama kupuje SDSS nauštrb Srba koji u svojim selima i zaseocima nemaju vodu, struju i ceste. Ovo je tipični politički šoping - istakao je Jure Zubčić predsjednik kluba vijećnika SDP-a, a vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač išao je i korak dalje.

- Kako bi se spasila većina trgovalo se i kupovalo na sve strane. Tako je u koaliciji završila srpska stranka sa deklariranim ustašama (ili kvaziustašama, kako hoćete) sve pod kapom vladajuće stranke, pardon osuđene zločinačke organizacije. Smješnija ili jadnija, kako hoćete od cijele te situacije su obrazloženja aktera. Oni su glasali neovisno jedni o drugima, programska koalicija… Bogme jest programska s programom zadovoljavanja vlastitih interesa, a jesu se i namirili neovisno jedni od drugih. U svezi cijele te situacije mi ćemo podnijeti PU Antona Dražine i Državnom odvjetništvu prijavu zbog kupoprodaje mandata, odnosno trgovine utjecajem. Sve ovo je bilo najavljivano i očekivano pa su zasigurno napravili pripremne radnje kako bi identificirali, uhitili i procesuirali počinitelje. Evo naprimjer ja osobno znam tko je vodio razgovore i pazario po Stankovcima pa valjda zna i policija - istakao je Marko Pupić Bakrač

Ovakve optužbe za Zadar nisu novost, ali u pravilu sve završava s onom tresla su se brda rodio se miš. I dakako neuzdrmanom vlašću HDZ-a u skupštini. Ni u Gradu nije dosad bilo puno drugačije i Zadar, utvrda HDZ-a imat će uskoro pravi test armature, ovaj put oporbene. Test će oporba koja ima većinu u vijeću, ali nema gradonačelnika, polagati na simbolu Donatova grada, KK Zadru. Prezaduženi i u posljednjih puno godina u regionalnim i europskim okvirima slab klub uskoro rebalansom treba još tri milijuna kuna za spas.

SDP i nezavisni Marko Vučetić bit će protiv i Vučetić bi mu dao samo kunu, Akcija mladih će navodno biti suzdržana, a Ričard? E oni će, ako je suditi prema kuloarima, unatoč traženju (nisu to dobili) svih ugovora u KK Zadar, još ovaj puta navodno podržati KK Zadar i izglasati rebalans zajedno s HDZ-om. Ako se to obistini to znači i pad oporbene većine u zadarskom gradskom vijeću ili u prijevodu nastavak vlasti HDZ-a i njihova prvog i najmoćnijeg čovjeka, Božidara Kalmete.