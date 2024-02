Političari estradnjaci: Ikona desnice bila je vokal Baretu i Pipsima, a poznata SDP-ovka misica

Nakon četiri godine izbivanja iz politike, Bruna Esih pridružila se Hrvatskoj stranci prava (HSP), a za mjesto svog prvog povratničkog intervjua odabrala je upravo studio Večernji TV-a gdje je komentirala brojne aktualne i goruće teme. No, u posljednjim, ležernim minutama gledatelje je podsjetila, a mnoge i iznenadila, prisjećanjem na zanimljiv podatak iz njezine biografije koji se odnosi na glazbenu karijeru. Svoju mladost, srednju školu i vrijeme studija, doslovce je provela pjevajući, naime, nastupala je u zagrebačkim zborovima među kojima je i u KUD-u “Ivan Goran Kovačić”, jedna je od osnivačica klape "Cesarice", a svojevremeno je bila i prateći vokal Pips, Chips & Videoklip i Goranu Baretu.

Zagrebačku žensku klapu "Cesarice" formirale su četiri djevojke omiških korijena, među kojima i Bruna, a nastupale su diljem Hrvatske i Europe, a sudjelovale su i u rock-mjuziklu kazališta Komedija "Crna kraljica". Prve nagrade osvajale su i u Veroni, na natjecanjima međunarodnih pjevačkih skupina, a u Omišu, odakle vuče svoje podrijetlo, redovito su osvajale nagrade i žirija i publike.

– U jednom trenutku shvatile smo da smo toliko jake da je sasvim predvidljivo kako će se natjecanja na Festivalu klapa u Omišu završiti. Zbog toga smo se povukle iz natjecateljskog dijela festivala i ustupile prostor mlađima – ispričala je Bruna Esih koja je s godinama "morala odrasti" i posvetiti se obitelji, zbog čega se prestala baviti glazbom.

- To su bili prekrasni trenuci, prekrasna druženja, puno smo putovale. Znalo se skupiti i novaca u to vrijeme, što nam je puno značilo, jer nismo ovisili samo o roditeljima. Pjesma je na neki način obilježila cijeli moj život, osobito klapa na koju sam izrazito ponosna kao i na iznimne uspjehe koje smo postizale, a kolegice ih postižu i danas. Jako lijepa sjećanja – zaključila je Bruna Esih, koja nije ni izbliza jedina na političkoj sceni sa sklonostima i talentom za show biznis.

Prije nekoliko dana, gošća Nevena Ciganovića u njegovom talk showu "U povjerenju by Neven Ciganović" bila je saborska zastupnica i potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac koja se, kako je otkrila, natjecala se u tada prestižnom Izboru za Miss Hrvatske 1996. godine. - Imala sam malo pognuto držanje i onako malo čudno sam hodala. S obzirom da sam živjela u Našicama i tamo sam išla u školu, upisala sam se u Osijeku u jednu modnu agenciju, zvala se Imagination kod gospođe Turalije i imperativno sam išla ondje kako bih naučila hodati i držanje - otpočela je priču. - Jedan dan kad smo došli na kraj tečaja, došli su Tihana Harapin i Saša Zalepugin u tu našu agenciju i mi ćemo sad tu imati neki casting. I tako sam ja završila na tom prvom, mislim da je to bilo Miss Vinkovaca. Nakon toga, s obzirom na to da sam tu bila izabrana, išla sam dalje na tu višu razinu, Miss Slavonije i Baranje. I tamo se bila izabrana među prve četiri i potom sam putovala u Umag na polufinale gdje sam i ispala - prisjetila se tog vremena. Jedina poveznica koju trenutno ima s modnom pistom je što nosi humanitarnu modnu reviju jednom do dva puta godišnje sa ženama oboljelih od raka dojke.

U susret parlamentarnim izborima koji će se uskoro održati, valja se prisjetiti kako su posljednji izbori 2020. ostati upamćeni po uvjerljivoj pobjedi HDZ-a i debaklu SDP-a, ali i po tome što su se za mjesto u Hrvatskom saboru borile mnoge javne osobe. Premda za sebe voli reći sebe kaže da je njegovo zanimanje – Škoro, ovaj glazbenik, vinar, poduzetnik, novinar i voditelj, ostavio je dubokog traga u hrvatskoj politici kao utemeljitelj i prvi predsjednik Domovinskog pokreta, u čijem je "dresu" na velika vrata ušao u politiku, kao zastupnik je i potpredsjednik 10. saziva Hrvatskog sabora od 22. srpnja 2020. godine.

- Moj posao je glazba, moj posao je skladanje, jednim dijelom ide i u poduzetništvo, a što se tiče politike u njoj ću uvijek biti na način da želim biti odgovoran, prije svega prema svojoj djeci, prema svojoj obitelji, prema svojim prijateljima, mjestu u kojem živim, državi u kojoj sam se rodio i ako netko misli da će mirno spavati nakon toga što sam ja počeo više pjevati, neću ja prestati pričati ono što je istina, i ono što treba promijeniti i ono što će nas učiniti boljim društvom – kazao je, nakon iznenadnog povlačenja iz političke arene samo sedam mjeseci nakon ulaska u Sabor, a način na koji je Miroslav Škoro podnio ostavku na dužnost predsjednika Domovinskog pokreta, pomalo je podsjetio na odlazak Ive Sanadera prije 12 godina, utoliko što su se obojica povukli sasvim neočekivano.

Istoga dana u Sabor je, s ideološki dijametralno drukčije političke opcije, ušao i Vilim Matula, glumac s dugom poviješću političkog aktivizma unutar platforme "Zagreb je naš" kojeg su glasači naposljetku nagradili njegovim ulaskom u parlament. Poznati hrvatski glumac bio je nositelj liste koalicije Možemo! u 2. izbornoj jedinici koja obuhvaća istočni dio Zagrebačke županije, područja Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije u cijelosti, te istočni dio Grada Zagreba s naseljima poput Sesveta, Dubrave... - dojučerašnjem teritoriju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

VEZANI ČLANCI:

- Pogotovo nam je drago što smo ga potukli u Dubravi, na njegovom terenu, tamo gdje je najviše uložio. To nam je velika satisfakcija - kazao je 2020. poznati glumac, koji se u Saboru zadržao dvije godine da bi, prema sistemu unaprijed dogovorenih rotacija svoju saborsku klupu prepustio kolegici Jeleni Miloš, dok se Matula vratio na svoj stari posao u Satiričkom kazalištu Kerempuh, koji nije napuštao ni tijekom svog saborskog mandata.

Njegova saborska kolegica s ljevice, Katarina Peović, tijekom 2018. godine bila je zastupnica stranke Radničke fronte u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, da bi dogodine objavila kandidaturu za predsjedničke izbore kao kandidatkinja stranke čime je, tijekom sučeljavana s kandidatima podigla svoju medijsku vidljivost. Na parlamentarnim izborima 2020. godine izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru i bila je članica kluba Zeleno-lijeve koalicije. No, manje je poznato da je ova političarka i izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci, ujedno i vrhunska gitaristica. Tijekom 90-ih godina bila je glavna gitaristica u ženskom metal bendu "Maxmett".

- Naš bend nije bio toliko politički artikuliran, ali smo bili perfekcionisti u našem nastupu. Meni je žao što nismo bili više politički aktivni, ali nisam htjela nametati svoje stavove drugima. Ono čime se ponosim, a vezano je uz taj bend, to je što smo bile perfekcionistice i da smo za to vrijeme svirale poprilično dobro. Moram reći da smo uz "Kontesu Neru“ bile najbolji ženski bend na ovim prostorima - rekla je nekadašnja članica benda "Maxmett", s kojim je imala hitove poput "Mačke vole grebati", a svirala je i u bendovima "Rebels Room", "Stampedo" i "Pozdrav Azri".

Još jedan talentirani performer na političkoj sceni svakako je i Davor Dretar Drele koji se dugo trudio uspjeti u politici. Prvi se put pojavio 2009., kao dio stožera predsjedničkog kandidata Nadana Vidoševića. Nekoliko godina kasnije promijenio je političku opciju pa se kandidirao na listi koalicije Milana Bandića. Zatim je prešao Miroslavu Škori i napokon 2020. uspio ući u Sabor, kao zastupnik Domovinskog pokreta. - Imaju me potpuno pravo shvaćati kao zabavljača jer je to ono što radim cijeli život. Možda je trebalo napraviti jedan korak naprijed. Kada će doći vrijeme za zabavu znat ću se zabaviti, a kada bude trebalo raditi, znat ću ozbiljno raditi – rekao je Drele u prvim danima mandata i pritom se našalio kako on ima 106 kilograma i da stražarima u Saboru neće biti lako iznositi ga, aludirajući na brojne iste slučajeve s Pernarom.

Prije ulaska u politiku bio je voditelj, pjevač, glumac i zabavljač, a njegov angažman u politici mnoge je iznenadio. Iako ga većina građana prepoznaje kao zabavljača koji nasmijava ljude, Dretar se svog posla u Saboru prihvatio jako ozbiljno - aktivno sudjeluje na sjednicama, govori o gorućim temama, propitkuje, ispituje i kritizira vladajuće. Za sebe kaže da je oduvijek bio štreber, referirajući se na saborski dio politike za koji kaže da "vrlo radni".

Na pitanje jesu li ljudi ostali iznenađeni njegovom ozbiljnošću u Saboru, Drele je odgovorio potvrdno. - Jesu, čak su mi neki rekli "Daj malo više šale, malo više smijeha". Kao prvo, u ovoj državi više nije vrijeme za smijeh. Kako se kaže "Tko pjeva, zlo ne misli", a u ovim vremenima tko misli, nije mu do pjesme. Nije baš vrijeme za šalu i za smijeh, vrijeme je da se svi ozbiljno prihvatimo posla jer ova država pomalo putuje prema jednom izuzetno nelagodnom završetku svojeg gospodarskog postojanja i nije vrijeme za šale - kazao je Drele, saborski zastupnik Domovinskog pokreta koji je nedavno nastupio u zagrebačkoj Areni na Megadance Partyju, koncertu s lajtmotivom dance glazbe devedesetih.

Drele, Škoro i Katarina Peović uspjeli su se, na posljednjim parlamentarnim izborima 2020., domoći saborske fotelje, no ništa manje zanimljiva nije ni lista imena koja su to silno željela, ali im narod nije povjerovao. Među njima je i komičar Željko Pervan.

- Motivirao me ulazak u politiku mog prijatelja, za kojeg znam da je odličan lik, da zna raditi i da želi nešto napraviti, da želi neke promjene, da nije samo uvijek svagdašnja jadikovka već 30 godina. A to je Miroslav, Miro. Nije neki pjevač, ali je dobar lik. Motiv je pomoć frendu i probat nešto na bolje, ako ide, neću silovati stvar. Ako ide nešto na bolje rado ću pridonijeti tome - Željko Pervan, koji se naposljetku vratio svojoj struci, koju nikada nije ni napustio.

“Politika me u životu uvijek pratila u stopu”, godinama već pjeva frontman Hladnog piva Mile Kekin. U pjesmi se trudio naći mjesto gdje još nije bila, no izvan pjesme uz svoju dragu je zagrlio i politiku i na izbore izišao sa Zeleno-lijevom koalicijom, no za razliku od supruge Ivane Kekin, bezuspješno. Na istoj listi našla se i prva pjevačica Magazina Ljiljana Nikolovski koja već godinama živi u Kaliforniji, i bivši pjevač Cubisma Jorge Ricardo Luque Perdomo. U desnoj struji na listi Željka Keruma zaplivao je i Mladen Grdović, a s Most je na izbore izišao i Ante Andrija Vlašić poznatiji kao reper Ante Cash. Saborski mandat tražio je, ali mu se nije posrećilo, i pjevač grupe Begini Mario Budišćak kao koalicije Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus, kao i pjevač kajkavskih popevki Ivica Pepelko, na listi Milana Bandića. Novi izbori su pred vratima, i bit će zanimljivo vidjeti tko će od poznatih estradnih lica okušati svoju sreću i zaplivati mutnim političkim vodama.

GALERIJA Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu da se raspusti i raspišu novi izbori