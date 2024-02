Policija se oglasila o teškoj nesreći u Belišću: Vozač nije bio pijan, od ozljeda je preminula pješakinja (74)

Osječko-baranjska policija iznijela je detalje nesreće koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u Belišću, nedaleko od Osijeka, u kojoj je poginula jedna 74-godišnja pješakinja. Kako su objavili, do nesreće je došlo nešto prije 19 sati, kada ju je na pješačkom prijelazu udario vozač.

- Do prometne nesreće je došlo kada je 49-godišnji vozač dolaskom do pješačkog prijelaza u ulici Matije Gupca prednjom lijevom stranom osobnog automobila udario u 74-godišnju pješakinju, koja je prelazila kolnik. Od siline udara pješakinja je odbačena na travnatu površinu. Pješakinja je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula - objavila je policija.



Vozač osobnog automobila nije bio pod utjecajem alkohola i za vrijeme vožnje koristio je sigurnosni pojas, objavila je policija po završetku očevida, no protiv njega slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“.

