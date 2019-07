Prosvjednik s Korčule otkrio zašto je vikao 'ćaća', komentirao i postupak policije

Dolazak premijera Plenkovića na Korčulu danas obilježio je incident kad je jedan prolaznik, držeći u ruci papir s natpisom „Ćaća“, vikao u smjeru premijerove svite „Dobro došao, ćaća!“. Brzo ga je policija u civilu udaljila s mjesta, a njegov motiv, kaže, je bio ukazivanje na probleme s kojima se suočava otok.

Ivan Parlov otkrio je kako je želio podsjetiti na obećanja koje općinari nisu ispunili.

- Moj jutrošnji motiv je da kažem općinarima da naprave ono što su obećali. Da urede obalu, šetnicu, nas 900 je potpisalo da se to uradi. Privatizira se plaža, a mi se nemamo gdje kupati - kazao je. Dodaje kako je upotrijebio riječ "ćaća" jer ga asocira na Ivu Sanadera, javlja portal Vijesti.hr.

- To mi je palo napamet. Znači ćaća, to je asocijacija na Sanadera, na nekakav kriminal. Pretpostavljam da se i ovdje građevinska mafija umiješala u to- rekao je.

Njegovo je obraćanje, kaže, bilo direktno upućeno premijeru, hrvatskoj vlasti i korčulanskoj vlasti za koju smatra i ima osjećaj da je korumpirana. Što se tiče postupaka policije, kaže da su bili korektni.

- Ma, okej. Policija je reagirala korektno. Ja sam došao tu iz kafića, napisao sam. Samo sam ga trebao pitati: ćaća, je li lipa riva. Ja sam očekivao da će njegovo osiguranje brže reagirati. Policija je postupila okej, nema se tu što reći. Da je se on možda obratio, možda ne bi tako postupali. Nešto se treba učiniti po pitanju uređenja naše plaže - rekao je Parlov, prenosi portal Vijesti.hr.