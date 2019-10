Policajac ga zaustavio nakon što je ostavio djecu u školi: Što mu se to dogodilo s gumom?

Policajac u engleskoj pokrajini Derbyshire zaustavio je jednog vozača prošloga ponedjeljka koji je vozio djecu u školu.

Nakon što ih je ostavio u školi, krenuo je dalje svojim putem kada je policajac koji je u blizini patrolirao uočio nešto čudno na prednjoj desnoj gumi automobila.

Guma je, naime, na sebi imala 13 mjehurića različite veličine pa je policajac brzo prepratio automobil do obližnje garaže. Ondje je vozač stavio novu gumu na automobil, a stara je očito završila u smeću.

Good Spot Officer!



Whilst on patrol PPO 9712 witnessed this car on a school run. When it was safe to do so 9712 advised that the car came off the road and into a garage close by. New tyre now fitted.



Perhaps his actions saved this driver from a costly repair - or worse! pic.twitter.com/8hgtxcGOHA