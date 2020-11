Polašek: 'Mjere su dvosmjerna ulica, a namjerno širenje virusa je u zoni bioterorizma'

Uoči stupanja na snagu novih epidemioloških mjera u borbi protiv COVID-19, dr. Ozren Polašek sa splitskog Medicinskog fakulteta i član Znanstvenog savjeta Vlade RH, rekao je u petak da su mjere dvosmjerna ulica jer zahtijevaju suradnju i populacije i zdravstvenog sustava.

Nove strože epidemiološke mjere vrijedit će u iduća tri tjedna, od 28. studenoga do 21. prosinca.

"Mjere su dvosmjerna ulica jer zahtijevaju suradnju i populacije i zdravstvenog sustava", rekao je dr. Polašek, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te član Vladinog Znanstvenog savjeta, gostujući u večerašnjem Dnevniku Hrvatske televizije.

Komentirao je i najavljene izmjene Zakona o zaštiti pučanstva, prema kojima će se kažnjavati one koji krše mjere.

"Pri tome moramo razlikovati zaštitne mjere od restriktivnih. Zaštitne su one koje štite nas, maska, pleksiglas, fizička udaljenost. Ako njima ne uspijemo polučiti dovoljno dobre rezultate, potrebne su nerestriktivne mjere poput obustave rada. U konačnici, sve su mjere onoliko učinkovite, koliko ih se pridržavamo", dodao je dr. Polašek.

Polašek: Namjerno širenje virusa je u zoni bioterorizma

Smatra da apeli i pozivi nisu bili učinkoviti i da nam od sada trebaju represivnije mjere.

"Namjerno širenje virusa je apsolutno u zoni bioterorizma i kao društvo ga moramo apsolutno osuditi", rekao je.

Polašek ističe da će stanje zdravstvenog sustava odrediti opseg, težinu i trajanje mjera.

"Nadamo se da ćemo ovim novim pooštrenjem mjera doći u situaciju da ćemo se moći boriti s virusom korištenjem cjepiva. Pobornik sam cijepljenja i svima to sugeriram, ali za javnost je važno reći da nam je potrebno još rasprava o koristi i sigurnosti cjepiva", naglasio je, dodavši: "Kada sam čuo za ideju koronaputovnice u proljeće, to me je malo zateklo, ali svakako trebamo razmišljati o tome da je cijepljenje stvarno važno - ne samo zdravstveno nego i ekonomski pa tako o njemu ovisi cijela turistička sezona".

Naglašava da je stoga jako važno osigurati dovoljnu procijepljenost populacije.

Upitan treba li povećati opseg testiranja, Polašek je podsjetio da su asimptomatski zaraženi velik problem ove epidemije.

"Bilo koje povećanje kapaciteta za testiranje znači korak naprijed. Brzi antigenski testovi su definitivno zanimljiva pomoć", procijenio je.

Napominje da je za svoju obitelj kupio set antigenskih testova koje će upotrijebiti prije odlaska roditeljima na Božić i Novu godinu kako bi bio dodatno siguran da neće riskirati njihovo zdravlje.

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je ranije danas strožu kontrolu provedbe novih mjera protiv koronavirusa, koje stupaju na snagu u ponoć, što uključuje i kazne za nenošenje maski. O visini kazne se još raspravlja, ali 'bit će to ozbiljnije kazne', poručio je Božinović, po čijem bi sudu to trebale biti mandatne kazne, što znači da se izriču na licu mjesta.

'Inspekcije civilne zaštite, državnog inspektorata i policijski službenici bit će vidljiviji nego do sada. Naglasak će biti na objektima i djelatnostima gdje se očekuje okupljanje većeg broja ljudi, tu mislim na trgovačke centre', rekao je Božinović na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

VIDEO: Vlada RH predstavila nove mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa