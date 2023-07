Brisali rokove trajanja: Europol upozorava na novu kriminalnu praksu, može biti izuzetno opasna

Želja za zaradom i "domišljata", no opasna prevara pripadnika jedne kriminalne skupine, doveli su do zdravstvene ugroze velikog broja Europljana. Tvrdi to Europol koji je sudjelovao u međunarodnoj policijskoj akciji koja se bavila skupinom osumnjičenom da je preoznačila milijune prehrambenih proizvoda kojima je istekao rok trajanja te ih potom ponovo stavila u distribuciju preko trgovačkih lanaca.

Riječ je o istrazi koja se provodila u nekoliko država EU i na koncu je rezultirala uhićenjem 27 osoba. Europol upozorava i da je to za što se pripadnici te skupine sumnjiče - prepravljanje datuma na proizvodima kojima je istekao rok trajanja te njihovo stavljanje u distribuciju i prodaju - relativno nova kriminalna praksa. I izuzetno opasna jer potencijalno ugrožava zdravlje većeg broja ljudi.

Istragom je utvrđeno da je kriminalna skupina na ideju za svoj "posao" došla nakon što je uvidjela da je pandemija COVIDA 19 opskrbne lance učinila ranjivima jer je bio otežan što transport, što distribucija hrane i pića. Shvatili su da im se gomilaju hrana i piće koje ne mogu prodati zbog COVIDA 19, a shvatili su i kako da riješe problem isteka roka trajanja. Pa su počeli prvo kemijski brisati datume roka trajanja na pojedinim artiklima, nakon čega bi ispisali nove. Kasnije su, kako se sumnja krivotvorili deklaracije te stavljali potpuno nove jer su željeli stvoriti dojam da je riječ o sigurnoj i svježoj hrani.

Europol upozorava da takva hrana i piće može imati ne samo neugodan okus i miris, već može biti izuzetno opasna za ljudsku prehranu te može predstavljati ozbiljan rizik za javno zdravlje.

Kada je otkriveno da je riječ o posebnom modusu operandi, pokrenuta je opsežna istraga o prehrambenoj industriji koju je koordinirao Europol. Nakon toga pokrenute su ciljane policijske operacije, u Litvi i Italiji. U Litvi je tako razotkrivena skupina koja je hrani kojoj je istekao rok trajanja mijenjala deklaracije, prije no što ju je ponovo puštala u prodaju. Ta se kriminalna skupina sumnjiči i za varanje na PDV-u, sumnja se da su zaradili najmanje milijun eura, a u oko 70 pretraga nađeno je milijun paketa hrane i pića, te oprema za mijenjanje deklaracija.

Što se tiče Italije, tamo je u 14 pretraga nađeno i zaplijenjeno više od 500.000 artikala hrane i pića. Nije bila samo riječ o proizvodima kojima je istekao rok trajanja već su neki bili i pokvareni. Sumnja se da su pripadnici kriminalne skupine hranu i piće kojima je istekao rok trajanja kupovali za mali novac, da bi ga kasnije preprodavali i dobro zaradili. Nema dokaza da su u cijeloj ovoj opasnoj prevarenoj shemi, kaže Europol, sudjelovali, proizvođači hrane.

