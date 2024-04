Pogoršanje vremena diljem zemlje: Najavljen snijeg, za neke regije na snazi meteoalarm

Jučerašnjim danom počela je izražena promjena vremena, uz pljuskove, jak vjetar i zahladnjenje. U Zagorju je već bilo snijega, a danas će ga biti u Gorskom kotaru i Lici, dok će na obali ojačati bura. Fronta koja nam je sve to donijela, tijekom noći je nastavila dalje na istok i jugoistok. Tako ćemo danas u srijedu imati povoljnije vrijeme, međutim i iza te fronte ostaje još malo oblaka i kiše.

Za neke regije upaljeni su meteoalarmi , objavio je DHMZ . Za Velebitski kanal upaljen je crveni meteoalarm zbog jake i vrlo jake olujne bure, a od sredine dana očekuje se postupno u slabljenju na umjereno jaku. Najjači udari vjetra 35-80 čvorova (65-150 km/h). Na području Dalmacije i Istre na snazi je žuti meteoalarm. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, uz temperaturu od 15 do 18.

Foto: DHMZ

Hrvatsku ujutro na istoku i jugu očekuje još kiše, a poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijega. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 8 do 13, na obali i otocima između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Foto: DHMZ

U četvrtak na kopnu promjenjivo oblačno, uz više sunčanih razdoblja nego u srijedu, ali mjestimice i s ponekim pljuskom. Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a od sredine dana mjestimice su mogući lokalni pljuskovi, u gorju malo snijega, na Jadranu i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslijepodne na jugu zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša dnevna od 11 do 17 °C, u gorju malo niža, prognozira DHZM.

VIDEO: U Zagorju jučer 30°C, a danas pada snijeg