Poginuo ruski čelnik Hersona, ruski mediji tvrde da je riječ o prometnoj nesreći

Kirill Stremousov, zamjenik šefa južne ukrajinske regije Kherson u Rusiji, poginuo je u prometnoj nesreći, izvijestile su ruske državne novinske agencije. Riječ je o dužnosniku kojeg je na tu poziciju postavila Rusija.

On sam je bio jedan od najistaknutijih javnih lica ruske okupacije poznat po svojim agresivnim izjavama na društvenim mrežama.

Novinska agencija Tass objavila je da su njegovu smrt potvrdili iz ureda čelnika te regije. Točne okolnosti nisu bile jasne, izvijestio je Reuters.

Stremousov je na društvenim mrežama objavljivao redovito snimke na kojima bi govorio o najnovijoj o situaciji na bojišnici, a često se prilikom snimanja nalazio u vozilima koja su se kretala velikom brzinom, navodi The Guardian.

Agencija Nexta, koja je i objavila vijest o smrti ruskog dužnosnika, kratko je navela na Twitteru: 'Neće nam nedostajati'

‼️The administration of the annexed part of the Kherson region confirmed the death of Kirill Stremousov.



Gauleiter's death is also confirmed by the Kremlin state media.



We will not miss him. pic.twitter.com/Emvfc8s8ND