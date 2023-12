Upozorenje za tri regije: Stiže li nam stabiliziranje vremena ili nas opet čekaju velike promjene?

Nakon djelomice sunčane nedjelje, sutra ujutro bit će većinom sunčano i hladno, dok je ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, doći će i do postupnog naoblačenja sa zapada. U noći na utorak na sjevernom Jadranu padat će kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg.

Vjetar će početkom novoga tjedna biti slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u slabljenju i okretanju na jugo i južni vjetar, najprije na sjeveru.

Najniža jutarnja temperatura bit će od -7 do -2, na moru većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za ponedjeljak i nekoliko upozorenja. Naime, žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je zbog vjetra za Dalmaciju, Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

