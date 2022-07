Počeo je prvi Split park festival, najveći gastronomski i glazbeni događaj u gradu pod Marjanom

Splitski park Zvončac postao je hit ljetno mjesto za druženje. Otvoren je prvi Split park festival koji je ujedno i dio kulturno – zabavne manifestacije “Spli’ski litnji koluri“. Ljetna sezona u Splitu obogatila se upravo novim gastro - glazbenim festivalom, a brojni posjetitelji jedva su dočekali zabavu, koncerte i odličnu ponudu hrane i pića u najljepšoj zelenoj oazi u samom centru grada.

Na otvorenju brojnu je publiku razveselio kultni splitski band, T.B.F. hitovima „Život je lijep“, „Genije“, te „Ča je život nego fantažija“. Festival su prepoznali i posjetili dogradonačelnici Grada Splita, Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić te direktorica Turističke zajednice Splita, Alijana Vukšić, ali i mnoga druga poznata lica: Viktorija Rađa, Tomislav Mrduljaš, Anamarija Asanović, Jurica Pirić ARILEO, Petra Kraljev, Toni Šćulac i Stankica Stojanović, Lea Mijatović, Petar Dragojević, Ana Opačak i brojni drugi. Do 14. kolovoza u predivnom parku Zvončac, uz dobru zabavu i poseban ljetni doživljaj zagarantirana je vrhunska gastronomska ponuda lokalnih i internacionalnih specijaliteta, slatkih zalogaja, zatim nagrađivani barmeni sa svojim recepturama omiljenih ljetnih pića i koktela, nastupi poznatih DJ-a, te dugo očekivani koncerti. Tijekom mjesec dana, ova će lokacija biti najzabavnije mjesto za izlazak nakon posla, druženje u opuštenoj atmosferi uz slasne zalogaje ili večernji izlazak uz zvukove, mirise i okuse ljeta.

Nakon otvorenja, 28. srpnja u četvrtak, atmosferu u gradu Splitu podići će Neno Belan & The Fiumens s dobro poznatim hitovima „Rijeka snova“, „Stojin na kantunu“, „Pričaj mi o ljubavi“. Vikend nakon, 5. kolovoza u petak, nastupit će svima omiljeni Songkillersi, koji će posjetitelje rasplesati s dobro poznatim „funky“ ljetnim hitovima.

U raznim barovima, chill zonama, najljepšoj zelenoj oazi i odličnoj lokalnoj gastronomskoj ponudi posjetitelji će moći uživati svakog dana do 14. kolovoza. Split Park festival osim što predstavlja sinonim za dobru zabavu i vrhunsku gastro ponudu, važno je istaknuti i humanitarnu notu. Svim štićenicima udruge „Most“ svakog će se dana dodjeljivati hrana koja se nalazi u ponudi festivala. Sva događanja i koncerti na Split park festivalu besplatni su za posjetitelje. Radno vrijeme je od 17 do ponoći, a vikendom do 1 ujutro.

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na službenim stranicama: Facebook Split park festival i Instagram Split park festival, te na društvenim mrežama i službenoj stranici Turističke zajednice Grada Splita.