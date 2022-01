Leonora je s 15 godina pobjegla u ISIS: Bila je dobra učenica, a onda je postala džihadistička nevjesta

Ženi koja je kao tinejdžerica pobjegla iz malog njemačkog grada kako bi se pridružila ISIS-u u Siriji u utorak je počelo suđenje za pomaganje u zločinima protiv čovječnosti. Leonora Messing imala je samo 15 godina kada je pobjegla iz svog doma i postala istaknuta džihadistička nevjesta.

Messing je stigla u Raqqu, koja je te 2015. godine bila de facto "prijestolnica" ISIS-a u Siriji, prije nego što se vjenčala s njemačkim državljaninom i ekstremistom Martinom Lemkeom, također poznatim kao Nihad Abu Yasir, piše Daily Mail.

Njezin otac Maik Messing u svojoj je knjizi "Leonora" objavljenoj 2019. godine otkrio kako je bio šokiran odlukom svoje kćeri da se pridruži smrtonosnoj terorističkoj skupini. Otkrio je da je samo nekoliko dana nakon što je nestala dobio SMS poruku u kojoj je pisalo da je Leonora "izabrala Allaha i islam" i da je "stigla u kalifat".

Messing, koja sada ima 21 godinu, nalazi se na optuženičkoj klupi u istočnom njemačkom gradu Halleu zbog sumnje da su ona i njezin suprug zarobili ženu u Siriji 2015. godine. Na suđenju zatvorenom za javnost, koje bi trebalo trajati najmanje do sredine svibnja, također će se suditi Leonori i za članstvo u terorističkoj organizaciji te kršenje zakona o oružju.

O njezinom slučaju puno se govorilo diljem njezine domovine. Nijemci se pitaju kako je tinejdžerka iz malog grada mogla pasti u ruke takve skupine. Tužitelji navode da je Leonora bila dio operacije trgovine ljudima za Islamsku državu, nakon što je njezin suprug "kupio" i kasnije "prodao" 33-godišnju ženu iz Jazida za oko 5800 kuna. Leonora bi špijunirala njemačke žene tijekom njihovih "islamskih lekcija" u gradu, a potom bi izvijestila supruga o tome kako se prilagođavaju.

I unatoč tome, održavala je kontakt sa svojom obitelji u Njemačkoj i redovito je ocu govorila o svemu, od zlatnog nakita koji je dobila na dan vjenčanja, rata u Siriji, užasima ISIS-a, pa do svakodnevnih stvari poput pečenja kruha.

Leonora Messing: Woman who fled Germany aged 15 to join ISIS accused of crimes against humanity https://t.co/M4VLNleh9c