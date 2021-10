Počeli radovi na spojnoj cesti od Siska prema autocesti: Dovršetak se očekuje 2023. godine

Prva faza izgradnje spojne ceste koja će, od mosta preko rijeke Odre, spojiti Sisak sa autocestom počela je danas, 18 mjeseci nakon raspisanog natječaja za radove. Ukupna vrijednost radova koji će se odvijati na ovom projektu iznosi 64,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a rok izvođenja radova iznosi 20 mjeseci.

„Ključna je ovo cesta za grad Sisak, novi je to ulaz u Sisak te veza za autocestu. Rok od 20 mjeseci danas počinje teći. HAC je prije nekoliko dana donio odluku o odabiru izvođača za dionicu autoceste do Siska, još je uvijek rok za žalbe, do danas ih nije bilo i vjerujem da ćemo vrlo brzo ugovoriti i izgradnju autoceste čime će praktički Zagreb biti u cijelosti spojen sa Siskom.“ – rekao je u Sisku ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prilikom uvođenja izvođača u posao.

“Obnovom prometne infrastrukture želimo stvoriti i preduvjete za gospodarski razvoj ovog kraja, u kontekstu katastrofe nakon potresa. Mislimo da je to nužno za učiniti“ – dodao je ministar napomenuvši kako je rok za dovršetak autoceste do Siska 24 mjeseca od potpisivanja ugovora te stoga očekuje do kraja 2023. gotovu autocestu, kao i ovu pristupnu cestu koja će spojiti Sisak sa autocestom.

Za sve to bit će izdvojeno oko 500 milijuna kuna, od čega na autocestu otpada 300 milijuna.

„Očekujemo u 20 mjeseci završen posao na ovoj prvoj fazi izgradnje spoja Siska sa autocestom, a na proljeće ćemo raspisati natječaj za preostalu fazu spojne ceste od 2,1 kilometar . Vrijednost ovih radova je 65 milijuna, a druga faza oko 150 milijuna kuna i očekujemo njegov završetak istovremeno sa završetkom autoceste.“ – rekao je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Na otvorenju radova bili su i župan Ivan Celjak te gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček te su istaknuli kako novi Odranski most i dovršetak autoceste Siščani čekaju dulje od 20 godina.