Počela gradnja nove osnovne škole u Petrinji: Mađari za to i drugu obnovu izdvajaju 190 milijuna kuna

Postavljanjem kamena temeljca počeli su radovi na novoj zgradi 1. Osnovne škole Petrinja, čiju će gradnju u potpunosti financirati mađarska Vlada. Zgrada stare škole u potresu je jako oštećena te se odlučilo prijeći gradnji nove, na lokaciji starog Gavrilovića, nedaleko uništene škole. Prvi je to javni objekt koji se gradi iznova nakon potresa.



„Nakon katastrofalnog potresa na ovom području reagirali smo odmah s pomoći u hrani i stambenim kontejnerima, jer je bila zima i loši vremenski uvjeti. No, zatim smo počeli razmišljati kako pomoći s nečim dugoročnim, za razvoj i budućnost. Te smo se odlučili na izgradnju nove škole“ – rekao je u srijedu u Petrinji državni tajnik za vjerske i etničke odnose Ureda predsjednika mađarske Vlade Miklós Soltész.

Uz novu školu u Petrinji mađarska Vlada je odlučila izgraditi i novu crkvu u Žažini, koja je srušena u potresu te sudjelovati u obnovi svetišta Majke Božje u Remetama. Uz to petrinjski školarci, u organizaciji mađarske Vlade, idu na besplatna ljetovanja te će se iso ponoviti i ove godine.



„Za tu namjenu mađarska Vlada je odobrila 9,5 milijardi forinti što je više od 190 milijuna kuna. To je golemi iznos , no i Hrvati i Mađari imaju izreku da se prijatelji poznaju u nevolji. Stoga to činimo za naše prijatelje.“ – rekao je Miklós Soltész.

Koordinator ovih projekata bit će Mađarska ekumenska humanitarna organizacija.

„Više od godine dana upravljamo ovom investicijom u suradnji s izvođačem, a prije godinu dana počeli su svoj posao raditi arhitekti. Mislili smo gradnju početi za nekoliko mejseci već, no opet se pokazalo kako je stvarnost kompliciranija od prvog pogleda, no danas s mo došli do prvog velikog koraka i poečtka gradnje. Hvala hrvatskim partnerima na pomoći što će Petrinja dobiti jednu prekrasnu zgradu koju će koristiti mnogi naraštaji“ – rekao je predsjendik organizacije László Lehel.

Na 5.500 kvadrata korisne površine gradit će se moderna škola na tri etaže s 20 učionica i sportskom dvoranom koju će moći koristiti cijela zajednica. Kako je istakao izvođač radova, ukoliko ne bude problema s dozvolama škola će biti gotova do rujna 2023. godine.

Školom će upravljati Sisačko-moslavačka županija na čijem području je u potresu lakše ili teže oštećeno 33 od 48 školskih objekata.

„Do sada smo popravili oštećenja i obnovili 12 školskih objekata, a za tri smo našli zamjenske prostore. Cilj nam je bio učenike zadržati u njihovom gradu kako bi nastavili školovanje tamo gdje žive, jer ako odu drugdje uvijek postoji opasnost da tamo ostanu i više se ne vrate u svoj grad.“ – rekao je dožupan Mihael Jurić zahvalivši Mađarskoj na pomoći stradalim krajevima.

