Plus size influencerica otkrila kako besplatno dobije dva mjesta u avionu: 'Vrijedi pokušati'

Influencerica Kirsty Leanne dijeli savjete za putovanja na Tiktoku, no za razliku od većine drugih influencera ona se obraća upravo plus size putnicima. U jednom od svojih tiktokova otkrila je kako si ona osigurava dva slobodna sjedala na putovanju bez da ih dodatno plati.

- Kako kao plus size osoba gotovo uvijek dobijem besplatno sjedalo u avionu? Jedna od najstrašnijih stvari kod letenja kad ste plus size osoba je strah koliki ćete prostora imati. S obzirom na to da aviokompanije otežavaju rezerviranje drugog sjedala, ovaj mi je savjet definitivno uštedio puno sati neudobnih letova - kazala je.

Istaknula je kako se treba obratiti stuardesi s pitanjem ima li negdje mjesta gdje su dva slobodna sjedala jedno do drugog.

#plussizetraveltips #travellingwhilefat #fattravel #plussize #flyingwhilefat #plussizequeen #flightghack #travelhack #fatandhappy #plussizetraveller ♬ original sound - kirstyleanne•plus size travel @kirstyleannetravels A few other things to bear in mind are: ✨ The sooner you board and ask, the better. FAs work on a first come first serve basis and if you’re last to board, all the free empty seats might be allocated. ✨ Don’t ask the first FA you see. Get to the ‘section’ your seat is in and ask the person who is then standing closest to you. If you’re at the back of the plane, it’s unlikely someone at the front will be able to help you. ✨ Don’t just move. It’s always better to ask so that FAs are aware you want more space. They also may tell you to wait until after takeoff to move and will save the space for you. ✨ I also ask at check-in as often, they can change your ticket to be in an empty row. A lot of the time, however, I’m told it’s a full flight even if it’s not. If you get this answer, don’t be disheartened - people don’t show up or miss their flight, leaving extra seats. #plussizetraveltoo

Leanne je snimila i primjer kako to radi, te se može čuti stjuardesa koja joj govori kako će pogledati nakon ukrcaja putnika. Influencerica je istaknula kako to ne mora upaliti svaki put jer let može biti popunjen, no pozvala je svoje pratitelje da pitaju.

Spomenuti tiktok ima više od 6,6 milijuna pregleda.

