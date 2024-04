Plenković o snimci na kojoj vrijeđa oporbu: 'To nije trebalo biti javno, slobodnije sam govorio'

Na završni dan predizborne kampanje oglasio se premijer Andrej Plenković koji je komentirao tijek predizborne kampanje. Kako je poručio, premijer očekuje da hrvatski narod i građani daju uvjerljivu podršku kandidatkinjama i kandidata HDZ-a jer je njihova kampanja ''bila pozitivna i utemeljena na rezultatima''.

- Imamo taj bizaran dan izbora, van svake tradicije. Milanović je napravio diverziju, maknuo je defacto bivšeg predsjednika SDP-a koji je figurirao kao kandidat za premijera, a onda je rekao da će to ipak biti Milanović.. On je nastavio kršiti Ustav i nakon upozorenja Ustavnog suda i koristio je protokolarne situacije za vođenje kampanje. SDP praktički ne postoji već tjednima i time im je napravio medvjeđu uslugu - poručio je.

- Milanović već dvije godine gura u ruski svijet i sferu utjecaja Rusije. Maknuo bi nas iz pozicije zapadnog kruga zemalja koje smo ostvarili članstvom u NATO-u i EU - poručio je pa naveo pet ključnih odrednica zašto bi birači trebali odabrati HDZ na izborima, spomenuvši mjere koje su ostvarene te zakoni koji su usvojeni. Dotaknuo se ponovno najavljene prosječne plaće od 1.600 eura, dodajući kako želi da do 2030. ''svako dijete ima mjesto u vrtiću''.

Plenković je komentirao i kako HDZ ima ''sjajne kandidate'' u tri izborne jedinice koje obuhvaća Zagreb, navodeći kako ''za razliku od aktualne vlasti koja nije adekvatno riješila probleme otpada'', oni imaju iskustva. Nastavio je kritizirati aktualnu gradsku Vlastu u Zagrebu pa komentirao ukidanje prireza.

- Nažalost oni koji vode Zagreb nisu iskoristili tu šansu, Zagrepčani sada plaćaju najveću stopu poreza na dohodak. Svi mi smo tu mogli imati veće plaće, no Grad to nije učinio. Od 2017. i reforme Zagreb je povećao svoje prihode za 68 posto, a prihodi su lani rasli oko 30 posto, što znači da ono što su učinili nije dobro - poručio je. U pitanjima novinara se osvrnuo na govor na skupu HDZ-a na kojem je snimljen kako grubo vrijeđa svoje političke protivnike.

- To je jedna tema koja je zgodna za sam kraj kampanje. Riječ je o internom sastanku naših članova, nikada nije trebao biti javan i tu se slobodnije govori. Ja sam govorio malo slobodnije, ali nemojte zaboraviti da su Domovinski pokret objavili plakat na kojem sam ja bio četnik i Draža Mihailović. Oni su me i kazneno prijavili, navodeći da mi potičemo dolazak migranata. Iz tog bazena je došao Bezuk, on nije došao sam od sebe. Meni ga je žao - komentirao je.

A što znači da su neki mediji ''osovine zla'', kako je rekao u govoru, Plenković je odgovorio da su to bile ''stilske figure''. Ja nikome ne zabranjujem dolaske na presicu, komentirao je premijer, dodajući da samo ''ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav''. Komentirao je kako se taj govor dogodio u subotu u Žaru ptica te da je bilo 300-tinjak ljudi, a ne ''uži krug kako Nacional piše''.

- Mi idemo pobijediti uvjerljivije no ikada. Ja sam već rekao da mene neće nitko ucjenjivati. Bila je ružna epizoda 2015. kada su predsjednika manje stranke ucijenile i rekle da ne može biti premijer. Ja sam rekao da što god bilo, kandidat HDZ-a će biti premijer - osvrnuo se Plenković.

- Ja sam Milanovića već pobijedio i poslao ga u privremenu političku mirovinu, nije mi čestitao i onda je uz podršku Domovinskog pokreta pobijedio Kolindu Grabar-Kitarović. Nemam ništa protiv cirkusa, ali u političkom smislu doprinos kaotičnoj situaciji nažalost ne mogu hrvatskim građanima jer se ne mogu sučeliti ne mogu. Što mislite, da oni nas hvale na svojim internim sastancima? - komentirao je.

>> VIDEO Plenković grubo vrijeđao DP i Most pred 200 HDZ-ovaca, oni ga snimili i pustili u medije

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

POVEZANI ČLANCI: