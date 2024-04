'Predsjednikov odgovor bio je očekivano, bijes': BBC napisao tekst o hrvatskim parlamentarnim izborima

"Predsjednik oštrog jezika oživljava hrvatske izbore", naslov je objavljen jutros na BBC-u, o članku koji govori o Zoranu Milanoviću i nadolazećim izborima. Naime, BBC piše kako uključivanje Milanovića u parlamentarne izbore možda nije ustavno, no "oživljava" izbore kojima je prijetio predvidljiv rezultat.

"Koalicija lijevog centra predvođena SDP-om natječe se protiv HDZ-a. Većinom pobjeđuje HDZ, ali čini se da bi ovi izbori mogli biti drugačiji. I to sve zahvaljujući prisutnosti Zorana Milanovića. Otkad je postao predsjednik prije četiri godine, konstantno je ocjenjivan kao najpopularniji političar u zemlji, iako kao šef države ima malo stvarne moći u vođenju zemlje", ističe BBC te dodaje kako je njegovo uključivanje u izbore odmah utjecalo na ankete te se smanjio jaz između SDP-a i HDZ-a.

"No, tada se umiješalo pravosuđe. Hrvatski ustav inzistira na tome da predsjednik ne bi trebao biti stranačko-politička figura - već djelovati kao šef države za sve građane. A Ustavni sud propisno je presudio da gospodin Milanović ne može sudjelovati u izbornoj kampanji - osim ako ne podnese ostavku. Predsjednikov odgovor bio je, očekivano, bijes", nastavlja BBC te dodaje kako je Milanović visoke pravnike u zemlji opisao kao "seljačine".

"Službeno više nije kandidat na izborima, ali to ga nije spriječilo da putuje po zemlji i obrušava se na HDZ. To je bilo vrlo neugodno za premijera Andreja Plenkovića koji je na dužnosti od 2017. On se našao u situaciji da mora odgovarati na predsjednikove optužbe i komentare, unatoč tome što gospodin Milanović nije imao službenu ulogu u kampanji", stoji u nastavku članka.

"Pokušavam minimizirati negativne učinke protuustavnih radnji koje je počinio predsjednik. Ustavni sud nije mogao biti jasniji", kazao je Plenković. BBC u svom članku zaključuje: "U svakom slučaju, gospodin Milanović vjerojatno će ostati u središtu pozornosti".

