Plenković oštro odgovorio zastupnici: 'Kako vas nije sram? Vi takva nama govorite sve ovo'

Sudjelujete li vi osobno u raspodjeli plijena iz javnih tvrtki i europskih fondova? - upitala je zastupnica Dalija Orešković na aktualnom prijepodnevu premijera Andreja Plenkovića.

- Hvala lijepa, poštovana zastupnice. Ja sam malo guglao prije nego što smo došli ovdje i ovo što ste izgovorili, i inače što izgovarate, nije baš pametno, ali ovo što ste izgovorili u zadnjih mjesec dana je strašno. Vidim da ste imali polemiku i s predsjednikom Sabora. Govorili ste da HDZ trebate tretirati kao Nijemce nakon Drugog svjetskog rata, da smo mi kvislinška vlada, da je cijeli HDZ korumpiran, da sam ja na vrhu korupcijske piramide, da uzimamo pare iz svih mogućih izvora - bilo domaćih, bilo europskih. Je li to vaša teza? - rekao je Plenković na početku svog odgovora zastupnici.

- Sada zamislite vi, vi ste bili na čelu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Što se to u vama dogodilo od nekoga tko je u neovisnom tijelu za koje vam je čak prijatelj od Petrova rekao da ste tamo došli intervencijom pokojnoga oca vašega bivšeg supruga. I sad vi takva nama govorite sve ovo što govorite i optužujete mene da sam nekakav vrh korupcijski piramide. Pa kako vas nije sram? Očito ste bili tamo u Povjerenstvu da bi igrali neku političku igru pa bi se onda angažirali kao političarka na agendi protiv Vlade, ove, HDZ-a. Dakle, vi ste očito tamo išli s predumišljajem, to nije baš kredibilno - dodao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ove sve insinuacije, mi možemo koristiti vaš jezik pa vas optuživati, ali nekako neću, ne da mi se to raditi s vama jer ste ispod razine. Na ovo vaše pitanje čak je izlišno odgovarati niječno. Smiješno je, jadno je i žalosno je - zaključio je premijer.

Zastupnica Orešković istaknula je kako vjeruje da se, osim nje, "znatan dio hrvatske javnosti pita kako to da je moguće da imamo vas kao premijera koji odlučuje o svemu, koji bira ministre koji moraju otići zbog neke korupcijske afere, koji odlučuje tko će biti član NO ili Uprave Ine, šef neke regulatorne agencije poput HERA-e".

- Upravo takav premijer ostaje neokrznut pitanjima o korupcijskim aferama unatoč tome što u njima sudjeluju njegovi najodaniji ljudi. Ili HDZ ili Hrvatska - to je jedina dilema koja je pred hrvatskim građanima. Ovim pitanjem nije prejudiciranja ničija krivnja, pa tako niti vaša, ali građani imaju pravo dobiti odgovor na jedno jednostavno pitanje - stoj li predsjednik Vlade, premijer, iza svih korupcijskih afera? Do pravog odgovora doći ćemo tek u budućnosti - rekla je zastupnica i, s obzirom na to da nije bila zadovoljna premijerovim odgovorom, zatražila njegovo očitovanje i odgovor u pisanom obliku.

VIDEO Karolina Vidović Krišto izbačena iz Sabora. 'Odradili ste svoju predstavu, sigurno ćete biti u medijima'