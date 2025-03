Plenković o Trumpu i ratu u Ukrajini: 'Imam dojam da mu je najvažnije da pokaže da je on osigurao mir'

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Ranije danas bio je na svečanosti završetka cjelovite obnove zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje su bili i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH Branko Bačić, ministar znanosti, obrazovanja i mladih RH prof. Radovan Fuchs, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić.

Kazao je kako su raspravljali o aktualnim temama i aktivnostima. Izrazio je ponovno žaljenje o incidentu u Sjevernoj Makedoniji. Dodao je kako će uz dva pacijenta koja su već došla u Hrvatsku na liječenje stići još tri. Osim toga osvrnuo se i na obnovu od potresa. "Trebamo osigurati sigurnost građana. Uložili smo 3 i pol milijarde eura, u Zagrebu i na Banovini" kazao je premijer.

"Sve je financirani sredstvima koja je za Zagreb omogućila Vlada" dodaje. "Zagreb će biti obnovljen u cijelosti" kazao je Plenković. Sve bolnice će također biti obnovljene, dodao je. Osvrnuo se i na pozitivne kreditne rejtinge. Zatim je komentirao pripreme za lokalne izbore. Također, dodao je da će nakon sutrašnje sjednice Vlade otići u Bruxelles na sastanak. Na pitanje o pomoći Sjevernoj Makedoniji rekao je da je Hrvatska spremna primiti još pacijenata ako bude bilo potrebno. "Mi nudimo pomoć, a s njihove strane stižu zahtjevi. Razgovarao sam s premijerom odmah nakon što sam vidio vijest. To je tragedija iznimnog karaktera" kazao je premijer.

Na pitanje novinara o novim tramvajima u Zagrebu rekao je da sve financirano sredstvima koje je osigurala Vlada. "Meni je drago da ga je radila hrvatska kompanija Končar. Odabrali smo da ta sredstva kanaliziramo i u gradove gdje građani često koriste javni prijevoz" rekao je Plenković. Našim političkim odlukama su se obnovile sve bolnice u Zagrebu i nema fakulteta koji se neće obnoviti, nastavlja premijer. "Što se tiče Maksimira, Vlada je tu sa Zagrebačkom nadbiskupijom riješila imovinsko pravne odnose. Da toga nije bilo ne bi se riješilo ništa" rekao je Plenković. "Želimo taj cijeli projekt bude poruka identiteta grada. Mislimo da je ta odluka ispravna, kao i odluka za obnovu Poljuda", dodao je.

Po pitanju štrajka u školama je rekao kako mu je žao da su tri sindikata odlučila organizirati štrajk. "Stav Vlade je da su najbitniji učenici koji moraju ići u školu" kazao je. "Mi smo Vlada koja se uhvatila u koštac s temom koje se nitko nije uhvatio do sada" objašnjava. "Tu nema savršene formule gdje nitko neće imati primjedbi" rekao je. "Mi smatramo da smo napravili maksimum napora. Sada smo pregovarali o rastu osnovice. Kada se to sve zbroji to je 48% rasta osnovice. Sindikati koji se s tim rastom nisu usuglasili organiziraju štrajk" dodao je. Najveći sindikat nije u štrajku, dakle nije unificirano, objašnjava Plenković.

"Vlada neće platiti ovaj štrajk. Mi ćemo donijeti odluku na sjednici Vlade da štrajk neće biti plaćen. Svaki radnik će biti upoznat s time da neće biti plaćen" nastavlja. "Kad vidim da ne postoji jedinstvo sindikata štrajk u ovom trenutku nije najbolje sredstvo. Najbolje je ovo rješavati razgovorom" kazao je Plenković. Dodao je da je uvijek spreman na razgovor, ali da postoje limiti. "Mi smo Vlada koja maksimalno podiže plaće. Ne vidim razlog da se ide ovim mjerama obustave rada" zaključio je.

Po pitanju rata u Ukrajini kazao je da kako Donald Trump sebe vidi kao mirotvorca. "Smatra kako može završiti rat bilo gdje i projicira svoju ulogu na dvije fronte, u Ukrajini i u Gazi .Imam dojam da mu je najvažnije da pokaže da je on osigurao mir. Ukoliko dođe do primirja pa do mirovnog procesa u kojem će Rusija biti nagrađena ukrajinskim teritorijem onda će to biti loše" kazao je i dodao kako Rusija ne smijer biti nagrađena i da Hrvatska nikada iza toga neće stati.