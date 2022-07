Plenković o cijeni goriva: Ostat će u približnim okvirima kakvi su danas

Premijer Andrej Plenković gostovao je u HRT-ovom Dnevniku gdje je komentirao aktualne političke teme.

Naveo je kako je danas bio važan politički dan, kraj zasjedanja Hrvatskog sabora u proljetnom dijelu rada Hrvatskog sabora, na kojem je potvrđen novi ministar financija Marko Primorac. Naglasio je kako se inflacija ne događa zbog politike Vlade ili bilo koga unutar zemlje, već zbog ruske agresije na Ukrajinu te je istaknuo kako Vlada ne priprema Ustavni udar.

Plenković o ministru Primorcu

Nakon što je Radimir Čačić napustio parlamentarnu većinu, vladajući imaju 76 ruku u Hrvatskom saboru. Plenković je podsjetio da su danas prilikom glasovanja o novom ministru financija i novom potpredsjedniku Vlade, ministri dobili 77 glasova.

Plenković je komentirao izbor novog ministra financija Marka Primorca.

- Primorac je profesor na Ekonomskom fakultetu, profesor financija, porezne politike, fiskalne decentralizacije. Nastupio je u trenutku kada je Vlada na pola mandata naše druge Vlade, kada smo ostvarili jedan od najvećih ciljeva dublje integracije na razini Europske unije, a to je članstvo u europodručju. Kada nam tri agencije za kreditni rejting dižu rejting na investicijsku razinu kakvu Hrvatska nikada nije imala. Ovaj današnji dan, 15. srpanj je vrlo bitan, jer smo došli na nivo, koji do sada mi nismo imali. A to znači da je naša politika političke stabilnosti, reformi, ispunjavanja kriterija i unaprjeđenja hrvatskog gospodarstva. Od javnog upravljanja, razumnog i odgovornog, javnim financijama, pa do svih ostalih reformi, koje su dale rezultate, poručio je predsjednik Vlade.

Podizanje kreditnog rejtinga nazvao je sjajnom viješću za Hrvatsku, te je dodao kako će sada Hrvatska moći obuzdavati inflaciju. Ustvrdio je da su agencije za kreditni rejting poslale su poruku financijskim tržištima.

- Cijeli lanac je u ovom trenutku u jednom velikom plusu, kazao je.

Komentirajući rekordnu inflaciju od 12.1 posto, Plenković je kazao da se inflacija ne događa zbog neke politike, odgovornosti ili neodgovornosti hrvatske Vlade ili bilo koga unutar zemlje.

- To je zbog ruske agresije na Ukrajinu, zbog rasta cijene energenata, rasta cijene harane, rasta cijena sirovina. Niza poremećaja, koji su doveli do ovih inflatornih pritisaka. I u toj situaciji mi ćemo kombinirati od svega onoga što nam je na raspolaganju. Od protucikličnih mjera, do mjera poreznog rasterećenja i subvencija. Ključ je da pomažemo onima, kojima je to najpotrebnije, rekao je Plenković.

Cijene energetika

U utorak ističe mjera zamrzavanja cijena goriva. Plenković je kazao kako će Vlada pričekati i preko vikenda će konsolidirati sve podatke da vidi kakva je situacija na tržištu, te kakvi su dvotjedni izračuni. Vlada će u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu, a prema preliminarnim podacima, koji su Plenkoviću tijekom dana bili dostupni, čini mu se da će cijene benzina i dizela malo varirati.

- Jedan ide malo dolje, drugi ide malo gore, tako da bi to trebalo iduća dva tjedna ostati u približnim okvirima kakvi su danas.Nastavit ćemo ovu politiku sigurno, jer smatramo da je to dobro i korisno za naše sugrađane u ovom trenutku, dodao je.

Plenković se osvrnuo i na moguću nestašicu plina.

- Ovoga trenutka nema nikakvog paketa sankcija, koji pokriva dotok plina u zemlje Europske unije. Dakle, to je vrlo važno da znamo. Ono što činimo, a to čine i svi drugi, pripremamo se za zimske mjesece. Naše podzemno skladište plina Okoli je u fazi punjenja. Mi ćemo do početka listopada imati preko devedeset posto. To se mora ispuniti, mi smo dali tu vrlo jasnu zadaću Hrvatskoj elektroprivredi, dali smo jamstva, sredstva su tu. Proces traje i to je izrazito važno za Hrvatsku, da osiguramo dovoljno rezervi. Inače će plin dolaziti kontinuirano, kazao je.

Jedna od tema u intervjuu je bila i požarna sezona i spremnost Hrvatske za to.

Predsjednik Vlade rekao je kako Hrvatska ima šest kanadera, od kojih četiri lete, a dva su još na remontu. Naveo je kako će remont jednoga trajati malo duže, jer je na kanaderu bilo oštećenja. Hrvatska ima i nekoliko Air Tractora, a ima i čitav niz drugih materijalnih sredstava, koje se koriste u protupožarnoj sezoni.

Plenković je dodao kako će Hrvatska nabaviti još dva kanadera, jer je naše zrakoplovstvo pokazalo iznimnu uspješnost u gašenju požara, ne samo u Hrvatskoj, već i u ostalim zemljama, kojima je Hrvatska pomogla.

"Nema Ustavnog udara"

Jedan od prioriteta je ranije najavljena izmjena Zakona o obrani. Predsjednik Zoran Milanović kazao je da se tom izmjenom čini Ustavni udar, što je odbacio Plenković navodeći kako nema tu nikakvog ustavnog udara.

- To je jedna krajnje pogrešna retorika. Treba precizirati niz odredbi Zakona o obrani, koji nisu precizne. Ovo što gledamo je jedan cirkus. Zakoni postoje da preciznije propisuju odredbe koje su u Ustavu. Inače, da je Ustav sve riješio, ne bi imali niti jedan zakon, pa ni Vlada, ni Sabor ne bi imali što raditi. To je politički stav, jer smatramo da na razuman način treba popuniti praznine i razjasniti određene nejasnoće i imati bolje definiran Zakon o obrani. Očito postoje problemi u komunikaciji između predsjednika i ministra obrane, kazao je premijer.

Dodao je kako u tom Zakonu Vlade skoro ni nema.

Hrvatski sabor je danas ratificirao, s ogromnom većinom, protokol o pristupanju Finske i Švedske NATO-u. Plenković je komentirao Milanovićevo zagovaranje blokade obje te zemlje.

- No, ta je tema bila potpuno pogrešna, kriva, da ne kažem amaterska, nevjerojatna. Ona bi nas dovela u nezavidan međunarodni položaj. Čak ni zastupnici njegove bivše stranke za tu temu, nemaju sluha, i podržali su i Finsku i Švedsku za pristupanje NATO-u, kazao je Plenković u HRT-ovom Dnevniku.

Govoreći o najavljenom otvorenju Pelješkog mosta, kazao je da će se otvoriti za promet 26.srpnja i da će na njega biti pozvan i predsjednik Republike Zoran Milanović.