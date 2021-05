'Ideja je da se zabrani rad trgovina nedjeljom, uzeli bi u obzir turističku sezonu'

Premijer Andrej Plenković danas je nakon sastanka s vladajućom koalicijom na kojem se razgovaralo o obnovi nakon potresa, ali i zahtjevom za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša, dao izjavu za medije.

Najavio je zabranu rada nedjeljom, osim 16 nedjelja u godini.

- Uzeli bi u obzir turističku sezonu. Moramo još napraviti konzultacije i ubzro bi se ta tema stavila na dnevni red, kazao je Plenković.

Kazao je i da su raspravili mogućnosti pomoći pojedinim sektorima koji su se našli u poteškoćama zbog pandemije covida-19 te su odlučili da se donese program mjera za sektore poput povremenog prijevoza, brodarskog, organizacije događaja i za turističke agencije.

- Išlo bi se s određenim programom mjera financijskog karaktera, koji bi im omogućio da se pripreme za turističku sezonu i normalizaciju aktivnosti, izjavio je Plenković.

- Što se tiče Hrvatske gospodarske komore, manji subjekti unutar HGK bili bi oslobođeni plaćanja propisane članarine od 42 kune, pri čemu bi došlo do smanjenja prihoda od 60-ak milijuna kuna. Taj prihod bi se nadomjestio ili aktivnostima i uslugama koje pruža HGK ili sredstvima pak pojedinih državnih resora, no to bi značilo i racionalizaciju broja zaposlenih u HGK, najavio je.

Što se tiče procedure za imenovanje predsjednice Vrhovnog suda, stajalište HDZ-a je nepromijenjeno.

- Nećemo ju podržati jer je ona prije mjesec i pol pristala biti kandidatkinjom mimo javnog poziva na kojeg se propustila javiti, a kao profesorica ne vjerujem da nije znala za njega. Pristala je iću u protuzakonitu proceduru i to je potvrdio Ustavni sud. Nije čelno mjesto predsjednika Vrhovnog suda izbor za higijeničara u prvom razredu osnovne škole, govori.

Što se tiče Subotice i izmjene zakona kojim je omogućen bunjevački jezik, Plenković govori kako je veleposlanstvo već reagiralo.

- Za nas je to neprihvatljivo i ministarstvo vanjskih poslova će prosvjedovati prema vlastima protiv ove odluke. Ovo pridonosi slabljenju Hrvata u Srbiji. Trenutno ih je tamo 50-ak tisuća, a prije 40 godina ih je bilo 200-tinjak tisuća. Mislim da ovakve odluke nisu dobre za odnose sa Srbijom, kaže te smatra kako to može biti i tema prilikom ulaska Srbije u Europsku uniju.

Podignutu optužnicu protiv bivšeg ministra Lovre Kuščevića odbio je komentirati.

