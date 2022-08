Plenković: Nadamo se da će Schmidt povući poteze u korist Hrvata u BiH

Premijer Andrej Plenković danas je izrazio nadu da će visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt povući poteze koji će, nakon izbora u toj zemlji 2. listopada, osigurati barem minimalnu ravnopravnost Hrvata.

"Nadamo se da će visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt povući poteze koji će omogućiti da osiguraju barem minimalnu ravnopravnost Hrvata nakon izbora 2. listopada", rekao je Plenković u Imotskom.

Rekao je da hrvatska vlada "čvrsto uz Hrvate u BiH", ali ne na način da vrijeđa Schmidta i da ga uvredama poput Milanovićevih odvrate od toga da donese odluku u korist Hrvata.

"Radimo to na način da razgovaramo s njim o meritumu, da pojasnimo zašto je dobro da nešto donese", dodao je Plenković.

Osvrnuvši se na "zveckanje oružjem", istaknuo je da Hrvatska "projicira stabilnost i kao članica EU-a i NATO-a" te da je zemlja koja je riješila sve svoje nacionalne zadaće, spojila svoj državni teritorij i ove će godine biti članica europodručja i Schengena te koja skrbi o Hrvatima van Hrvatske, osobito o Hrvatima u BiH kao konstitutivnom narodu.

Podsjetio je da je Bakir Izetbegović sada otvoreno priznao da je pregovarao u lošoj vjeri, da je vodio pregovore na način da ostane status quo.

"To je neprihvatljivo i po mom sudu za njega nije baš ni politički pametno, dapače čak je diskvalificirajuće jer znači da nastojite prevariti one s kojima pregovarate, uključujući i međunarodnu zajednicu", kazao je premijer.

Ukazao je na "ogromnu razliku" između službenog Zagreba i Sarajeva i istaknuo da orkestrirani pritisci političkih stranaka putem prosvjeda u Sarajevu i prijetnje koje je Schmidt doživio sigurno nisu pridonijele tome da donese odluku prije par dana, ali da će odluku donijeti nakon određenog roka.

Uvjeren je da bošnjački politički akteri neće promijeniti svoje stajalište. "Po meni, ja ne vidim, nakon što ključni politički akteri na bošnjačkoj strani otvoreno govore 'pregovarali smo da nam prođe vrijeme', kako ćeš onda očekivati da pet minuta do dvanaest nešto najedanput dogovore", rekao je Plenković.

Na Kosovu ustrajati na stabilnosti, miru i dijalogu

Osvrnuvši se na situaciju između Kosova i Srbije, nakon što je Priština u nedjelju objavila da od 1. kolovoza uvodi reguliranje registarskih oznaka, Plenković je kazao da je "pitanje registarskih oznaka već godinama na dnevnom redu".

"Što se tiče Vučića i Kosova, to pitanje registarskih oznaka je već godinama na dnevnom redu. Koliko sam pratio, kosovska vlada je odgodila na mjesec dana primjenu ove njihove odluke. "Do tada, mi mislimo da će se to riješiti", rekao je Plenković pozvavši na "stabilnost, mir i dijalog" da ne dođe do nekih napetosti pa i konflikta na sjeveru Kosova. "To je naša generalna politika i mislim da na tome treba ustrajati", rekao je, dodavši da mu se "čini da je tamo bilo realno manje napeto nego što je izgledalo".

Kosovska vlada priopćila je u nedjelju navečer, uoči stupanja na snagu mjera kojima se uvodi zabrana ulaska na teritorij Kosova osobama sa srbijanskim identifikacijskim iskaznicama i reguliranja registarskih oznaka, da je spremna odgoditi primjenu tih odluka do 1. rujna, kad se očekuje uklanjanja barikada i uspostava pune sloboda kretanja na svim putevima na sjeveru Kosova.

Ranije je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao Kosovo i zapadne zemlje koje podržavaju Prištinu da se "urazume" kako bi se izbjegli mogući sukobi nakon administrativnih odluka kosovske vlade koje Beograd osporava, a Priština ih vidi kao izraz suverenosti.

Riječ je o recipročnim mjerama, jer Srbija već 11 godina ne dopušta ulazak građanima Kosova s kosovskim dokumentima, nego im izdaje posebne dozvole.

'Milanović nanio štetu Hrvatima u BiH'

Novinari u Imotskom su Plenkovića upitali i kada će prestati prepucavanje s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je ranije kazao da će to prestati kada premijer "obuče njegove cipele".

"Ne daj bože nikoga u njegovim cipelama, kamoli mene. On je jedna velika štetočina koja je učinila enormnu štetu, prije svega Hrvatima u BiH. Ovo govorim njima da razumiju i da shvate - to što je on radio je da je minirao napore da im pomognemo u svakom pogledu, i prema međunarodnoj zajednici, a i prema visokom predstavniku i drugim akterima tako da stati u njegove cipele bi značilo da direktno mi idemo štetiti Hrvatskoj ili Hrvatima u BiH ", rekao je Plenković.

Priznao je da "jedan dio ljudi tamo misli da (Milanović) čini dobro". "Evo im rezultata njegove politike", rekao je Plenković.

Kazao je da se Milanović se sa svima prepucava, novinarima, komentatorima, predstavnicima manjina. "Tako, da ni pasu njegove cipele, da se izrazim dalmatinski", rekao je Plenković.

