Plenković o vojnom roku: Okolnosti nisu iste kao kada smo ušli u NATO. To više nije dovoljno

Premijer Andrej Plenković ovog je utorka obišao radove na Učiteljskom fakultetu, zgradi u državnom vlasništvu te gradilište Kliničkog bolničkog centra koji se obnavljaju od potresa. Uz njega su danas radove obišli i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i ministar zdravstva Vili Beroš.

Nakon obilaska izjave za medije prvo je dao Beroš koji se osvrnuo na mogući štrajk liječnika za koji ministar smatra da ''nema potrebe''. Potom je nekoliko riječi rekao i Bačić, naglasivši kako ''brža obnova nije ni moguća zbog građevinskih kapaciteta''. Nakon toga se obratio i sam premijer koji se osvrnuo na obnovu, a potom i sigurnosne provjere budućeg čelnika DORH-a Ivana Turudića, u vezi s čime Plenković smatra da je stvar apsolvirana.

– Njegova je sigurnosna provjera važeća. Da je Državnoodvjetničko vijeće mislilo da je potrebna nova, onda ne bi napisali da su sukladno zakonu njegove prijave potpune – objasnio je. – Demantiram tu gnjusnu laž – poručio je Plenković kada su ga novinari pitali je li vršio pritisak na šeficu Uskoka da spriječi sigurnosnu provjeru Turudića kao što je ranije objavio Nacional.

O sigurnosnoj provjeri Turudića

– Sudac Turudić prolazio je najstrože provjere u tri navrata, njegova sigurnosna provjera je važeća. Vlada nema naslov da traži novu provjeru za glavnog državnog odvjetnika. Nikada nisam rekao da bih tražio novu, već da smo zatražili od SOA-e ono što možemo, a to je rezime, to su dali i Milanoviću – dodao je.

– Govorim činjenice i ono što smo napravili. Ako je netko nešto krivo shvatio, to je njegov problem. Nitko nije tražio novu provjeru. Ja sam rekao da gospodin Turudić nije izabran, on bi po redovnoj proceduri prolazio sudačku sigurnosnu provjeru. Ljudi pokušavaju izvrnuti i spinati. Hrpa medija prati što je on rekao. Ovo je najtransparentnija procedura do sada. Ovoga u vrijeme Milanovića nije bilo, kakva crna sigurnosna provjera. Obavili smo ozbiljne intervjue i povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da je Turudić najbolji kandidat. Onda je krenuo kupus dilanja dokumenata koji ne smiju van – dodao je.

Plenković je potom komentirao i rat u Ukrajini. Kazao je kako je interesantno što su uvijek isti zastupnici branili pomoć Ukrajini, nisu glasovali za Zakon o hrvatskom jeziku, a sada i preispituju odluku o novom čelniku DORH-a. Plenković se osvrnuo i na napade na Kosovu prošle jeseni, navodeći kako je moglo doći do ozbiljnog sukoba, čak i rata.

– Zbog toga je sigurnost važna. Naše odluke nisu se dogodile stihijski, donosila ih je odgovorna Vlada kojoj je cilj bio zaštititi gospodarstvo – poručio je pa dodao i o novoj uredbi o koeficijentima, nakon koje je više resora najavilo štrajk:

– To nije kozmetičko povećanje plaća. Kada se ovakvo povećanje dogodilo? Svi koji prate ove teme znaju ne da tog nikad nije bilo, već nitko nije ni mislio da je to moguće. Dovoljno smo snažni da si to možemo priuštiti. Ovo je vrijeme najveće zaposlenosti i najvećeg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu – kaže premijer.

Mladima nužan vojni rok

Plenković se osvrnuo i na vojni rok te rekao kako je nužno mladima omogućiti da steknu vještine s kojima veliki broj njih nije bio u doticaju.

– To nije procjena samo Hrvatske, pogledajte druge zemlje. Neće to biti klasični vojni rok. Mi smo, s obzirom na okolnosti, zatražili od stručnjaka i ministarstva da nam pripreme različite modele, mi ćemo to razmotriti i vjerujem da će biti onih koji shvaćaju da okolnosti nisu iste kao i kada smo ušli u NATO. Sigurnosni kišobran NATO-a više nije dovoljan – dodao je.

Osam godina je narativ da su HDZ lopovi, kazao je Plenković za lijevu oporbu, dok su za desnu oni jugofili. Za razliku od njih, Plenković je dodao, oni cijelo vrijeme rade.

– Volio bih znati što je to alternativni put Hrvatske. Desno biračko tijelo je shvatilo tko je desniji od nas, a lijevi nemaju ništa, niti jednu ideju. Oporba u svemu vidi probleme, a mi smo za svaki problem dosad našli rješenje. To je ključna razlika između nas i njih, ovih grintavaca koji će izmišljati teme. Mogli su reagirati kada jesu, biti toliko nizak pa puštati van privatnu korespondenciju, mislili su da ćemo plakati – kazao je.

