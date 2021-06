Plenković odgovorio Grbinu: Ovo je neuspjela inicijativa oporbe, od SDP-a su ostali samo dugmići

Premijer Andrej Plenković bio je gost RTL-a Danas. Predsjednik Vlade RH i predsjednik HDZ-a u razgovoru s Damirom Gregoret komentirao je nedjeljne lokalne izbore, zategnute odnose s medijima, a sigurno će jedna od tema biti i uzdrmana parlamentarna većina.

Upitan na početku zašto se nije odazvao na niz poziva iz RTL-a da dođe na intervju, premijer je na početku rekao:

- Mislim da dajem intervju redovito, ako je netko dostupan medijima, onda sam to ja. Ne radi se o optužbama na račun medija, već o komentarima izbora. Osvojili smo 75 posto županija, 45 posto gradova, 45 posto općina... I moj generalni dojam je bio veliko zadovoljstvo. A moj komentar je bio da su neki naši kandidati doživjeli veliku baražnu vatru u medijima.

Zaista mislite da je bio plan napasti Davora Filipovića, kandidata HDZ-a za gradonačelnika Zagreba? - upitala je novinarka.

- Ne kažem da je bilo udružene akcije komercijalnih medija, ali je bilo puno tih lapsusa. Baš im je bilo važno da bude Vaš imenjak, a ne Davor, rekao je premijer pa se osvrnuo na gostovanje analitičara Dražena Lalića na RTL-u dva dana prije izbora.

- Zašto mislite da ja kao premijer ne bih mogao reći svoj stav o nekome koga vi zovete u emisiju, i da ne mogu reći javnosti da po svom ideološkom svjetonazoru pripada lijevom spektru. Ja samo govorim svoj stav, i to istinu, argumentirano, kazao je Plenković.

Upitan smatra li da je svojim komentarima na račun medija prešao granicu, premijer je odgovorio da - nije.

Na pitanje da komentira rezultat HDZ-ovog kandidata Vicu Mihanovića u Splitu, Plenković je rekao:

- Ljudi su izabrali Puljka. Sad neka budu ponosni na njega i njegovog zamjenika koji je napisao antisemitski status. Tko je kriv? Sigurno nisu mediji. Ja? Ne, birala ga je lokalna organizacija. Svi su oni imali moju potporu. Morate nešto i izgubiti.

Na opasku da je popularni osječko-baranjski župan Ivan Anušić je bio zadužen za Slavoniju, ali su svejedno izgubili Vukovar i Županju, premijer je kazao:

- HDZ ima župane u svim slavonskim županijama. Bit je da smo otišli na zapad. Profilirali smo HDZ na desnom centru. Pobijedili smo u Varaždinskoj županiji, naš partner je pobijedio u Koprivničko-križevačkoj županiji...

Na pitanje novinarke zašto je onda imao oštar istup prema medijima prije dva dana, Plenković je rekao:

- Namjerno sam to napravio. Stiskao sam tu spužvu na mikrofonu da vidim što će se dogoditi kad ja kao šef HDZ-a dignem malo glas na medije. Milanović je proteklih mjeseci vaše kolege na HRT-u prozvao yutelovcima, rekao da je Plenković na čelu HRT-a.... Reakcije hrvatskih medija, HND, što su oni rekli kad je on protjerao Puhovskog s vaše televizije.

Novinarka Damira Gregoret potom je rekla da to nije točno i objasnila da RTL zove Puhovskog, ali on kod njih ne želi doći.

Znači, Puhovski je samoinicijativno odlučio da ne želi doći u emisiju nakon Milanovićevih kritika?, pitao je premijer

- Da, on je meni osobno rekao da ne želi doći, kaže Gregoret.

Na pitanje o glasanju o povjerenju ministru Viliju Berošu, premijer je rekao:

- O su trebali dobiti 76, a donijeli su 57 glasova. Što se tiče Čačića, bio je jedan od 5, 6 , 7, ljudi s kojima sam se čuo nakon parlamentarnih izbora i vrlo brzo smo dogovorili većinu. I kažemo, bit će lokalni izbori - Ratko, ti si župan. Lokalna utakmica iz mog kuta nema nikakve veze s nacionalnom suradnjom. Je li njegov stav sad nešto drukčiji nego što je bio dogovor, to ćemo vidjeti. To je lokalna kampanja, koja se vodi lokalno. Nijednom riječju nisam komentirao plaka koji kaže "Čačić da, HDZ ne" jer sam znao da je to lokalna utakmica. I pustili smo lokalne organizacije da vode kampanju. Jučer smo se vidjeli, to je sve u redu.

Na opasku novinarke da je Čačić rekao da "Plenković ima žetončiće", premijer je rekao:

- Hrvatski zastupnici nisu žetončići. Mandat je neopoziv i tko ga osvoji, on je njegov. nismo razgovaralo o širenju parlamentarne većine. Ne vjerujem da će izaći iz većine. Sve što smo dogovorili, to smo ispunili.

Hoćete li se naći s Tomislavom Tomaševićem? - bilo je iduće pitanje.

- Apsolutno. Ne znam štio je danas komunicirao. zvali smo ga jučer ili prekjučer... nije se javio. Danas je uzvratio poziv, rekao da nije vidio propušteni poziv.

Na novo pitanje o njegovom istupu prema medijima Plenković je rekao:

- Ono što je meni bilo indikativno je ponovna primjena dvostrukih mjerila. Govorim generalno. Ovo su bili testovi da vidimo kakve će biti reakcije. Sjećate li se kafića Tri majmuna koji je odlučio zabraniti ulazak HDZ-ovcima, nikakvih reakcija nije bilo. Ja se ni od čega ne ograđujem. Namjerno sam rekao to, kao predstavnik HDZ-a, da vidimo kako će ljevica to komentirati.

Upitan kako će izgledati proslava Oluje, kazao je:

- Što se tiče zajedničkih polaganja vijenaca... meni je bilo zanimljivo da je vaš kolega inzistirao na pitanju zašto Milanović nije sudjelovao na Danu državnosti, to mi je bio najzanimljiviji dio izjave. Napravit ćemo finu distinkciju. Imate predsjednika države koji si je dopustio da ignorira Dan državnosti. Odbio je doći na koncert na kojem su bili svi. Sutradan smo išli na Oltar domovine. nije čak ni čestitao građanima taj dan. Što se tiče vijenaca, svatko će polagati svoje. Bit će nekih trenutaka kada ćemo biti fizički zajedno, ali vijenaca zajedničkih neće biti.

VIDEO: Pogledajte kako se u utorak Plenković obrušio na novinare