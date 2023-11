Plaže dostupne svima, a nelegalne objekte ukloniti će investitori

Sutra ili prekosutra ćemo donijeti pravilnik s planom koji definira gdje ide riva, šetnica... Sve predloženo ide u raspravu, pa lokalnoj samoupravi, te potom Županiji i ministarstvu i nećemo dopustiti manipulacije i ništa što ide protiv zakona. Koncesije za bivša koncesijska odobrenja idu na natječaje do ožujka i bit će spremna za turističku sezonu. Ako vidimo da nije uloženo koliko je ugovoreno u svakom trenutku možemo raskinuti ugovor, a osim lučke kapetanije u nadzor idu i komunalne službe lokalne samouprave i tako se puno brže može reagirati i spriječiti devastacije - najavio je među ostalim na panel raspravi Upravljanje pomorskim dobrom u okviru nove zakonske regulative u Zadru državni tajnik Josip Bilaver. On je prezentirao i mogućnost valorizacije objekata napravljenih do 2011.godine, a koji ne ometaju primjenu zakona i ukoliko se uvrste u roku od četiri godine u prostori plan neće biti uklonjeni.

- Sve ostalo se mora ukloniti na račun investitora ako se utvrdi tko je, a ako ne uklonit će ga lokalne uprave, uz pomoć države. Trebat će vremena da se svi mi uskladimo kako bi ovo postalo učinkoviti stroj koji radi jer dosad je bilo puno nedorečenosti i ovaj zakon onemogućava manipulacije. Rasprava je podigla svijet o važnosti pomorskog dobra i postali smo svjesni onoga što imamo - rekao je državni tajnik ističući kako je ovaj zakon je obuhvatan za sve na obali i da s obzirom da je bio u javnoj raspravi preko godinu dana on nije donesen preko noći.

- Imali smo široku radnu skupinu od svih zainteresiranih kako bi prije svega zaustavili uzurpaciju obale ali i razvili gospodarstvo na otocima i obali. Dosta smo razgovarali s postojećim koncesionarima plaža, predstavnicima marina. Koncesije nisu vlasništvo i imaju rok, ali mi smo uspjeli pronaći balans između ulaganja, eventualnog obeštećenja, i novog natječaja koji će uslijediti. Omogućili smo produljenja koncesija, i ako se mora dodatno ulagati u marine, i to se može uračunati u produljenje koncesije ili se koncesionara može obeštetiti ukoliko netko drugi dobije koncesiju. Vlasništvo na pomorskom dobru nije moguće - rekao je Bilaver na panelu u organizaciji Županijske komora Zadar u suradnji sa Županijskom komorom Dubrovnik, Županijskom komorom Split i Županijskom komorom Šibenik. Bilo je riječi o utjecaju primjene novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na upravljanje pomorskim dobrom s aspekta ključnih dionika gospodarstva na koje se Zakon odnosi i kako su istakli organizatori, panel je bio namijenjen predstavnicima marina, luka, hotelijera, charter tvrtki, ugostitelja, ribarstva i marikulture, predstavnicima lokalnih uprava i samouprava, državnih i županijskih agencija, turističkih zajednica i svim ostalim zainteresiranim dionicima.

Osim državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture sudjelovali su i Filip Rogošić, direktor tvrtke LUKA SPLIT d.d. i predsjednik Udruženja luka i brodara HGK, Goran Ražnjević, predsjednik Uprave ILIRIJA, Kristijan Pavić, predsjednik Uprave ACI,

Roko Vuletić, direktor ISKRA BRODOGRADILIŠTE, te Lav Bavčević, izvanredni profesor s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Filip Rogošić iz Luke Split je istakao kako su luke koncesionari do od 2030. do 2050-e godine. - Zakon ne predviđa produljenje i davali smo primjedbe. Mi smo u posljednje vrijeme uložili od 3-4 milijuna eura i sad ćemo do 2025.ulagati još dva milijuna eura, ali nećemo do 2035. ništa i to nije dobro. Važnost je velika pomorskih luka i koncesija bi trebala donijeti jasniju politiku jer u pomorstvu se stvari mijenjaju iz dana u dan. Mislim da se koncesije trebaju produžiti jer ćemo svi uprihoditi više.

Iz Istra brodogradilišta je rečeno da je Zakon donio neke dobre novitete ali nije definirao sve po pitanju vrijednosti ulaganja, dok su iz Ilirija istakli kako je u zadarskoj županiji jedna trećina pomorsko dobro i da čine tri četvrtine gospodarstva.

- Mi živimo od gospodarskog korištenja pomorskog dobra odnosno najbitnijeg dijela - koncesija. To je hotelijerstvo, kampovi, brodogradilišta, luke… Za pozdraviti je da je da se zakonski uređuje pitanje plaža, i da si ničim ne može ugroziti opći interes. Plaže su uvijek dostupne svima i ne smije se onemogućiti pristup nikom i da je samo to napravljeno bilo bi dobro - istakao je Goran Ražnjević, dok je iz Aci marine istaknuti da treba vidjeti kako će se tretirati ulaganje. Na pitanje da li je puno brodova u Jadranu istakao je da ne može dati jednoznačan odgovor, ali da more ima svoje kapacitete. Lav Bavčević sa Sveučilišta je pak istakao da se mora podignuti svijest da svi ostavljaju svoj otisak na društvo i dobro.

