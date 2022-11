Planuo veliki požar pokraj najviše zgrade na svijetu: U Dubaiju gorio neboder od 35 katova

Ogromni požar planuo je u ponedjeljak ujutro u Dubaiju, u zgradi od 35 katova pored Burj Khalife, navodi The Independent.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju plamen koji guta neboder, pokraj najviše zgrade na svijetu. Vatra je ugašena, no vanjska fasada zgrade prekrivena je crnim tragovima. Još nema informacija je li u požaru netko ozlijeđen.

In the Downtown area of Dubai, a massive fire broke out in a high-rise building.



A high-rise building of Emaar, the largest developer in the Arab world, is on fire.#fire #dubai #emaar #building #arab #news #downtown #massive #highrise pic.twitter.com/2jK8nYXQy8