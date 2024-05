PITANJE DANA Treba li podići plaće premijeru i ministrima?

Prosječna neto plaća za ožujak iznosila je 1326 eura neto, odnosno 1834 bruto. Plaće su u mjesec dana skočile više od 6 posto dok je taj iznos u odnosu na prethodnu godinu za više od 17 posto. Proteklih godinu dana najviše su porasle plaće u zdravstvu, javnoj upravi i obrazovanju. U visokom obrazovanju sada imaju prosječnu plaću od 2046 eura, u bolnicama 2023, u pomoćnim i uslužnim djelatnostima u obrazovanju 1557, u javnoj upravi 1682...

Povećanje plaća uslijedilo je prije novih parlamentarnih izbora u kojem je sastavljena nova vlada u kojoj su HDZ i Domovinski pokret. U javnosti se počelo pričati i o plaćama ministara i premijera. Za to su dobili i potporu u Saboru. - Smatram da je premijer potplaćen. Premijer, koji ima toliko odgovornosti i radi za plaću nešto veću od 3.000 eura, postavlja čelne ljude državnih tvrtki koji imaju plaću po 5.000 eura, službene automobile i zlatne kartice, a on je odgovoran za sve njih. I ministri trebaju imati veće plaće - poručio je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček komentirajući novinarima u Saboru ideju da se premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima povećaju plaće.

Vlada je u prethodnom mandatu to i pokušala, no ipak je odustala. Sada je tu ideju ponovno otvorio novi HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret, a Plenković, ocjenjujući je "zdravorazumskom", najavio da će je podržati i sasvim sigurno u narednom razdoblju ići u smjeru povećanja plaća i državnim dužnosnicima jer, kazao je, "nije normalno da, primjerice, ministri imaju tek dvadesetu ili tridesetu plaću po visini u svom ministarstvu". Trenutno glavni tajnici i ravnatelji uprava u ministarstvima imaju veće plaće od ministara koji su im nadređeni, s obzirom na to da su plaće državnih službenika stalno rasle, a posebice zadnjim zakonskim izmjenama prije nekoliko mjeseci, dok se državnim dužnosnicima osnovica nije mijenjala od 2014.

- Ja bih podržala da im se dignu plaće, a za koliko, o tom potom. No, važno je uz to donijeti i plan za dizanje plaća u cjelokupnom javnom sektoru naredne četiri godine - poručila je u Saboru Sandra Benčić.

Koji je vaš stav? Treba li podići plaće ministrima i premijeru?