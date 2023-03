Pitali smo građane što misle o moliteljima na trgovima: 'To su gluposti. Je li to neka nova moda?'

Podržavate li muškarce koji mole na trgovima? Pitanje je koje smo postavili Zagrepčanima uoči nove organizirane molitve u gradovima diljem Hrvatske. Podsjetimo, muškarci se već nekoliko mjeseci okupljaju na hrvatskim trgovima i mole, između ostalog, kako bi bili ''duhovne vođe obitelji'', za prestanak pobačaja, kao i za čednost u ženskom odijevanju.

S pravom ili ne, muškarci će se i ove subote, prve u mjesecu, okupiti na trgovima u Hrvatskoj, a otpor će im i ovoga puta pružiti ''Tiha misa'' udruge Domino, zajedno s umjetnicom Arijanom Lekić-Fridrih. Što o tome misle građani, donosimo u nastavku.

- Osobno, meni je to bezveze. Mislim da to nikome ništa ne bude donijelo i mislim da je molitvi mjesto u crkvi. Svi koji se mole, mole se i doma, mole se u sebi, tako da mi to više liči na predstavu, ta molitva na trgovima...

- Ti ljudi meni malo čudno zvuče, kao da imaju pomak neki. No, kažem, to je njihovo pravo, ali podržavam, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ali meni to nije blisko.

- Ne. Ja se molim u crkvi ili u kući navečer Zdravo Marijo i tome slično, a ovo kaj se mole po cesti, to mi je bezveze. To je samo izazivanje pažnje na sebe.

- Pa nek mole. Ako nikome ne smetaju, zašto ne? Kad možemo one p*****, da ne lajem, može i ovo...

- Apsolutno ne. Zagovaraju nešto što apsolutno nema smisla, ni religijski, ni svjetovno, ni za što. Znači zagovaraju nešto što bi nas unazadilo... Ne znam u koje doba iskreno.

- To su najveće gluposti. Znate li gdje se moli? Tamo gdje se treba moliti, tamo gdje se oduvijek molilo. Što je to sad, je li to neka moda? Na trgu? Ne znam tko im je uopće dao dozvolu da se na trgu mole. To mi više sliči na slikanje nego na molitvu. Ok, neka se moli svatko, nemam ništa protiv. Ali zna se gdje se ide moliti, ok? Kaj sad, po svakom trgu budemo imali neke? Ajde, dajte molim vas...