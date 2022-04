Piše Miljenko Jergović: Dejan Lovren ili kako su Miki i Paja završili u gulagu zbog homoseksualnosti

U ova nedoba često se zabavljam zamišljajući društvo i društvene elite, kakve će biti u slučaju da Vladimir Putin pobijedi u svjetskom ratu. Inače, nije to nimalo nemoguće ni nevjerojatno. Ukoliko ga Ukrajinci svojim živim tijelima ne zaustave, Europljani sigurno neće. Oni će ostati hipnotizirani Putinovim propagandnim zveckanjem atomskim bombama, pa će zaboraviti da i sami njima raspolažu, i tako će Vladimir Putin, ne obrane li se Ukrajinci, pregaziti Europu i posvuda uspostaviti svoju vlast.



I onda u tim mračnim maštarijama, koje su vjerojatno zamjena za očaj i depresiju, bavim se sastavljanjem budućih hrvatskih vlada, pažljivo birajući ministre među Putinovim zagovornicima i zaslužnicima. Bezazlena je i posve infantilna takva zabava, udaljena od stvarnosti, jer previđa gorku istinu da bi se pod Putinom u rasporedu naših elita jedva što promijenilo. Samo što bi isti ljudi dobili neke druge funkcije, pa bi tako Andrej Plenković avanzirao u velikog gubernatora gubernije Bruxelles, Zoran Milanović postao bi zamjenik visokog predstavnika Ramzana Kadirova za Bosanski kalifat, Kolinda Grabar Kitarović bila bi unaprijeđena u predsjednicu Europske udruge matrojški… I postradali bi na kraju, u Europi u kojoj više ne bi bilo Ukrajinaca da je obrane, samo onih nekoliko nevoljnika u Hrvatskoj - ne bi ih bilo više od troje-četvero, koji su se zamjerili Rusima. A Gordan Grlić Radman? On ne bi ništa, on bi bio zeko koji priča gluposti.