kolumna

Piše Miljenko Jergović: Andrej Plenković ili što ako si propustio dan da druga iz razreda tresneš po nosu

Ima on još jednu manu: ne prihvaća u svoju vladu one koji su mu intelektualno, moralno i emocionalno superiorni. U načelu, on je dobar. Ali plaši se svakoga tko je od njega bolji. I onda naravno da mu tužna Beta hapsi ministra pa se njemu čini da je ona to učinila iz osvete. (Dobro, da se ne lažemo, i meni se tako čini.)